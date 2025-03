La consigliera Chiara Scardazza nominata referente della Consulta della scuola di Anci Umbria

Il Comune di Corciano annuncia con soddisfazione la nomina della consigliera comunale Chiara Scardazza a referente della Consulta scuola, istruzione ed edilizia scolastica di Anci Umbria. Un riconoscimento significativo che premia l’impegno e la competenza della consigliera nel campo dell’istruzione e delle politiche scolastiche, temi centrali per il benessere della comunità e lo sviluppo del territorio.

«Siamo orgogliosi di questa prestigiosa designazione – commenta soddisfatto il sindaco Lorenzo Pierotti – che premia il lavoro svolto sul nostro territorio. Sono certo che l’esperienza e la sensibilità della consigliera Scardazza rappresenteranno un importante valore aggiunto in questo ruolo, contribuendo al miglioramento delle politiche scolastiche a livello regionale».

«Accolgo questo incarico con la massima determinazione e con l’auspicio che la Consulta possa continuare ad essere un proficuo luogo di confronto e condivisione per tutti i Comuni dell’Umbria – le parole della consigliera Scardazza – In questi anni, Anci Umbria e la Consulta per la scuola hanno lavorato concretamente per la costituzione di una solida rete di rapporti istituzionali tra la Regione Umbria, l’Ufficio scolastico regionale e tutti i soggetti coinvolti nelle sfide quotidiane del mondo della scuola, a partire dalla preziosa collaborazione nella realizzazione dei percorsi formativi per lo sviluppo del sistema integrato 0-6. L’obiettivo generale è continuare a lavorare insieme per realizzare il miglior futuro possibile per le nostre comunità scolastiche. Ringrazio il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, per la fiducia accordatami, il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, e tutta la maggioranza per il sostegno ricevuto».

Ufficio stampa Comune di Corciano