“La violenza non è un destino”: un incontro per il cambiamento e la prevenzione

Il 15 marzo 2025, alle ore 17:00, presso la Sala XX Secolo del Centro Culturale “La Commenda” a San Mariano, si terrà l’incontro dal titolo “La violenza non è un destino – Percorsi di cambiamento e di prevenzione”. L’evento rientra nel programma “Vite di donna 2025”, iniziativa promossa dal Comune di Corciano dall’8 al 30 marzo.

L’incontro sarà aperto dal saluto di Giordana Tomassini, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Corciano. A introdurre il tema sarà Antonio Rocchini, Presidente dell’associazione HUMUS SAPIENS, mentre la coordinazione dell’evento sarà affidata alla psicologa e psicoterapeuta Rossella Cecati.

Tra gli interventi in programma, spiccano quelli di Francesca Cortesi e Federico De Salvo, entrambi psicologi e psicoterapeuti, che offriranno spunti di riflessione e strumenti per affrontare e prevenire la violenza. Inoltre, è previsto uno spazio dedicato agli interventi del pubblico, favorendo il dialogo e la condivisione di esperienze.

L’illustrazione che accompagna l’evento è a cura di Simonetta De Simoni che aggiunge un tocco artistico per sensibilizzare su un tema di grande rilevanza sociale.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire la tematica della violenza e dei possibili percorsi di cambiamento, promuovendo una cultura di prevenzione e consapevolezza.