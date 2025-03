Addio a Pino Ginetti, il cordoglio della famiglia e della figlia Nadia: “Grazie per i valori che ci hai trasmesso”

Il borgo di San Mariano è in lutto per la morte di Fernando Ginetti, conosciuto da tutti come Pino. A darne il triste annuncio sono le figlie Stefania, Nicoletta e Nadia Ginetti – ex sindaca di Corciano – insieme alla famiglia e a tutti gli amici. Per chi desidera rendere omaggio, la salma sarà esposta nella Casa Funeraria IFA Passeri a San Sisto a partire da venerdì 14 marzo alle ore 12:00.

Nadia Ginetti ha postato le seguenti parole nel suo prfilo Facebook: “Fai buon viaggio babbo…. Un immenso GRAZIE per il tempo che ci hai dedicato, per quello che ci hai insegnato e per i valori che ci hai trasmesso… Siamo parte di te….e resterai per sempre nei nostri cuori”.

Il funerale avrà luogo sabato 15 marzo: il corteo funebre partirà alle ore 10:00 dalla Casa Funeraria IFA Passeri per dirigersi alla Chiesa Parrocchiale di San Mariano, dove, alle ore 10:30, verranno celebrate le esequie. La famiglia ha espresso il desiderio che, in memoria di Fernando, invece dei fiori si compiano opere di bene, un gesto di solidarietà che rispecchia i valori da lui trasmessi. Sentite condiglianze dalla redazione di Corcianonline alla famiglia di Pino, in particolare alla figlia Nadia Ginetti, che per anni ha guidato il Comune di Corciano.