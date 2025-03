Inclusione: la sesta Santa Messa dedicata alle persone con disabilita’

Sabato 15 marzo 2025, alle ore 9:30, la Chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo di Perugia ospiterà la Sesta Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori e alle associazioni che li tutelano. L’iniziativa è organizzata dalla Misericordia di Perugia – Olmo, in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità (CNAPPD) e con il supporto delle Parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo, appartenenti alla Diocesi di Perugia.

A presiedere la cerimonia sarà mons. Ivan Maffeis, Arcivescovo metropolita della Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. La celebrazione si pone come un importante momento di preghiera, riflessione e condivisione per tutte le persone con disabilità e per coloro che ogni giorno le supportano nel percorso di vita.

Al termine della Santa Messa, le Parrocchie di Chiugiana, Fontana e Olmo organizzeranno un’agape fraterna, un momento conviviale particolarmente apprezzato dai partecipanti. Un’occasione per rafforzare i legami di solidarietà e amicizia tra le famiglie, le associazioni e le realtà che operano nel settore. Tra i presenti sarà attiva anche la Comunità di Capodarco di Perugia, guidata dalla Presidente Dott.ssa Francesca Bondì, e i ragazzi della Opera Don Guanella.

L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, intende diventare un appuntamento fisso per le persone con disabilità dell’Umbria e dell’Italia centrale. Sono state infatti invitate a partecipare parrocchie e associazioni provenienti non solo da tutta l’Umbria, ma anche dalle province limitrofe di Lazio, Toscana, Marche e Romagna.

La Santa Messa rappresenta così non solo un momento di spiritualità, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità.