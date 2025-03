Arte in Bottega celebra la donna con due mostre collettive a Corciano

L’associazione “ARTE IN BOTTEGA” continua con dedizione e impegno la sua attività artistica e culturale nel borgo di Corciano e, in questo mese di marzo, grazie al lavoro della presidente Fiorenza Giannini e di tutti i soci, la donna torna protagonista.

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, nell’ambito della seconda edizione di “VITE DI DONNA: luci ed ombre dell’universo femminile”, ARTE IN BOTTEGA, con il patrocinio del Comune di Corciano, ha inaugurato due collettive di pittura:

“MA…DONNA TRA SACRO E PROFANO”, presso la Chiesa-Museo di San Francesco, a cura di Salvo Seria;

“DONNA AL QUADRATO”, presso la Sala Antico Mulino, a cura di Paolo Vagnetti.

“La donna è sacra, è colei che regala la vita”: con queste parole il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha inaugurato l’evento, tagliando il nastro davanti alla grande porta della Chiesa-Museo di San Francesco. Insieme a lui erano presenti il vicesindaco Sara Motti, l’assessore alla cultura Francesco Mangano, la presidente di Arte in Bottega Fiorenza Giannini e i curatori delle due mostre, Salvo Seria e Paolo Vagnetti.

Nel suo discorso inaugurale, il sindaco ha sottolineato quanto sia importante per Corciano realizzare ogni iniziativa possibile per sensibilizzare sul tema dei diritti delle donne e della violenza di genere. Per questo ha voluto ringraziare non solo l’ufficio cultura, ma anche le associazioni ARCAES e ARTE IN BOTTEGA.

Entrambe le mostre resteranno aperte al pubblico nei fine settimana 8-9, 15-16, 22-23 e 29-30 marzo, dalle 15:00 alle 19:00, con ingresso libero.

Nonostante il tema comune, le due esposizioni si distinguono per un diverso filo conduttore. La mostra “Ma…Donna tra sacro e profano” mette al centro la figura femminile, che, nonostante pregiudizi e violenze, mantiene sempre il suo ruolo centrale nella società. La Sala Antico Mulino, invece, ospita “Donna al quadrato”, che simboleggia sia la potenza generatrice della donna, sia la sua capacità – in quanto figura associata alla forma del cerchio – di smussare gli angoli del quadrato, simbolo di rigidità e spesso associato all’uomo.

La presidente dell’associazione ARTE IN BOTTEGA si è detta molto orgogliosa del lavoro svolto e del successo ottenuto, ringraziando tutti gli artisti che, in numero sempre maggiore, partecipano con entusiasmo agli eventi.

“Il nostro scopo principale è diffondere la conoscenza e la pratica dell’arte come fattore di sviluppo individuale e collettivo. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi desidera vivere e condividere l’arte”.

Con queste parole, Fiorenza Giannini ha invitato il numeroso pubblico presente a seguire da vicino le attività dell’associazione, visitando la pagina Facebook “Arte…in Bottega”.

Nel mese di marzo, la seconda edizione di “VITE DI DONNA” proporrà, oltre alle due mostre, un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla figura femminile, tra cui presentazioni letterarie, rappresentazioni teatrali e momenti di confronto.

Simona Trentini