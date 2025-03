Calcio inclusivo: i risultati della 4a giornata F.I.G.C. D.C.P.S. Umbria a Ellera

Si è disputata sabato al Campo Sportivo G. Fioroni di Ellera la 4ª giornata del Campionato F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria 3° Livello. Le partite in programma hanno visto confrontarsi quattro squadre in due fasce orarie. Nella prima gara delle 10:30, l’Asd Nuova Alba ha superato l’Asd Ellera Calcio per 4-2, mentre l’Asd Junior Città di Castello ha ottenuto lo stesso risultato contro l’Asd Angelana 1930. Alle 11:15, l’Asd Angelana 1930 ha avuto la meglio sull’Asd Nuova Alba con un netto 6-2, mentre l’Asd Junior Città di Castello ha vinto 10-0 contro l’Asd Ellera Calcio.

Al termine delle partite, come di consueto, si è svolto il “Terzo Tempo”, momento di incontro tra atleti e staff tecnici per condividere esperienze e valori di questo campionato, caratterizzato da un forte spirito inclusivo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 marzo a Civitanova Marche, dove si terrà una giornata interregionale Umbria-Marche. Alla manifestazione sono arrivati i saluti della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il cui marito, Giuseppe Tiradossi, è dirigente accompagnatore dell’Angelana e sostenitore del torneo fin dalle prime edizioni.