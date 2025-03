Ciclismo, domenica 16 marzo torna la cicloturistica Medio fondo del Quasar

Quinta edizione per l’evento sportivo organizzato dal centro commerciale Quasar Village. Partenza e arrivo dalla struttura di Ellera di Corciano. Due suggestivi percorsi da 92 e 60 km

Al Quasar Village torna l’appuntamento con il ciclismo. Domenica 16 marzo il centro commerciale di Ellera di Corciano ospiterà la quinta edizione della Medio fondo del Quasar, evento pensato per gli appassionati del ‘pedalare lento’, ma non solo, e gli amanti della natura e dei bei paesaggi, che sarà anche valido come prima tappa del Circuito cicloturistico Terre d’Etruria 2025 e del Circuito Cicloturismo Aics.

Partenza prevista alle 8.30 dal Quasar Village dove sarà allestito anche l’arrivo. Gli appassionati della bicicletta avranno a disposizione due suggestivi percorsi ad anello: uno lungo 92 chilometri che arriverà fino alla località toscana di Sant’Andrea di Sorbello, nel comune di Cortona; uno più breve da 60 chilometri che giungerà fino a Castel Rigone, nel comune di Passignano sul Trasimeno. In programma anche due cronoscalate: Mantignana-Castel Rigone e Sant’Andrea di Sorbello-Preggio. Verranno premiati i primi tre classificati per categoria nella cronoscalata e le prime dieci società con maggior numero di chilometri percorsi.

Il Quasar Village offrirà una colazione gratuita a tutti i partecipanti e un pasta party al rientro della gara. Previsti anche trattamenti gratuiti pre/post gara per atleti in collaborazione con Quasar Fisio Medical e Fisio Salus. Sono ammesse alla gara anche le E-Bike, a testimonianza di una tendenza sempre più green del Quasar Village che intende sensibilizzare i visitatori sul tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale, oltre che su una mobilità sostenibile e inclusiva.

Per informazioni sulla gara e iscrizioni si può contattare l’Asd Grifo Bike Perugia: 347.5404746 (Francesco De Luca), 333.9065742 (Lucio Righi), info@grifobike.it.