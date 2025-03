Certificazioni Cambridge annullate al liceo Alessi: studenti e genitori infuriati, la preside tace

Rabbia, incredulità e disappunto tra studenti e famiglie del Liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia dopo l’annullamento della sessione imminente degli esami di certificazione linguistica Cambridge B1, B2 e C1. A meno di una settimana dalle prove, previste per il 13 marzo, la scuola ha comunicato la cancellazione a causa della mancata firma della dirigente scolastica. Il documento in questione era necessario per completare l’acquisto delle certificazioni e, senza di esso, l’Accademia Britannica – l’ente erogatore – si è vista costretta a sospendere la sessione.

Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno e appare ancora più paradossale se si considera che, di recente, il Liceo Alessi è stato premiato dal Cambridge English Language Assessment come miglior centro italiano di preparazione agli esami Cambridge. Un riconoscimento che oggi stride con la realtà dei fatti: le certificazioni Cambridge non sono semplici attestati, ma strumenti essenziali per chi punta a iscriversi a università prestigiose, in Italia e all’estero.

L’indignazione serpeggia tra i corridoi della scuola e sui gruppi WhatsApp dei genitori. Oggi era prevista una manifestazione davanti ai cancelli dell’istituto, ma è stata rinviata a lunedì. Nel frattempo, la dirigente scolastica non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nessuna risposta, nessuna motivazione ufficiale per giustificare l’accaduto. Un silenzio che non fa che alimentare la frustrazione di chi si sente vittima di un’ingiustizia.

Per chi conosce il passato della dirigente, la vicenda non è del tutto sorprendente. Già nel 2020, quando era alla guida dello stesso liceo, si erano verificati attriti, finiti poi con il suo trasferimento a Foligno. Tornata all’Alessi da appena un mese, si trova già al centro di una nuova controversia.

Molti genitori stanno ora valutando di far recuperare la sessione ai propri figli privatamente, nonostante abbiano già versato la quota d’iscrizione agli esami. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i maturandi: la prossima sessione, prevista per giugno, si sovrappone all’Esame di Stato, e chi non riuscirà a sostenerla rischia di perdere un’opportunità fondamentale per il proprio percorso formativo.