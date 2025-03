Corciano celebra l’universo femminile: dall’8 al 30 marzo torna la rassegna “Vite di donna”

Dopo il successo dello scorso anno, a Corciano torna “Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile”, rassegna di eventi giunta alla seconda edizione, promossa dal Comune di Corciano in collaborazione con associazioni e istituti scolastici del territorio, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Il format, in programma dall’8 al 30 marzo, propone una serie di appuntamenti che hanno l’obiettivo di sensibilizzare, conoscere più da vicino, sostenere e raccontare l’universo femminile, esplorandolo attraverso diverse forme d’arte, sotto più punti di vista.

In cartellone appuntamenti letterari, esposizioni di pittura, teatro e momenti di confronto – tutti a ingresso libero – che vedranno protagoniste le donne, pronte a far sentire la propria voce, dando vita a un dialogo con il pubblico sulle questioni che, ancora oggi, limitano e precludono la libertà femminile.

«Vite di donna – spiega l’assessore comunale alla Cultura Francesco Mangano – si rivolge ad un pubblico molto vasto, costituito da donne, uomini, ragazzi che possono fruire gli spettacoli e gli eventi in cartellone, ma anche condividere spunti di riflessione profondi e attuali. Solo la consapevolezza dei problemi, affrontati da diverse prospettive e molteplici piattaforme, può spingerci a cambiare ciò che ancora è ingiusto, inaccettabile e insopportabile. In questo senso, il cartellone include incontri, eventi, mostre, presentazioni letterarie, per discutere alcuni dei disvalori che intaccano il mondo femminile: la violenza di genere, le pari opportunità violate, la compressione della libertà. Allo stesso tempo, Vite di donna è anche un microfono, un pulpito, uno spazio riservato alla voce femminile, espressa nelle diverse forme d’arte che animeranno le strutture del borgo capoluogo».

Nel ricco programma non mancherà l’arte con le tradizionali esposizioni di pittura: nella Chiesa-museo di San Francesco e nelle sale dell’Antico Mulino saranno allestite la mostra “Ma… donna” tra sacro e profano e “Donna al quadrato” collettive di pittura a cura dell’Associazione Arcaes. Due gli appuntamenti di rilievo in scena al Teatro della Filarmonica, il concerto dell’Orchestra Bandistica di Solomeo e lo spettacolo “Mistero buffo al femminile”, il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame rivisitato in una versione completamente al femminile dall’attrice Silvia Pistis.

Tra le location anche la Biblioteca comunale Gianni Rodari e il piazzale del Girasole a San Mariano dove gli studenti dell’Istituto Bonfigli si cimenteranno in un evento didattico-interattivo. Non solo, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Corciano e del Girasole coinvolgeranno i cittadini con spunti di riflessione e proposte legate al tema “Vite di donna”. «Il coinvolgimento attivo delle scuole – commenta soddisfatto l’assessore Mangano – è uno dei punti salienti del progetto, perché affida il futuro del mondo a chi quel mondo deve ancora costruirlo».

Di particolare interesse gli appuntamenti letterari e di studio: nella sala XX Secolo di San Mariano si terrà un dibattito promosso dall’associazione Humus Sapiens sui percorsi di cambiamento e di prevenzione contro la violenza di genere; la sala Antico Mulino ospiterà la presentazione dei libri “Maria e Maria” di Giulio Volpi e “Legami al buio” di Bruna Manzoni della Bertoni editore. A chiudere la rassegna sarà lo spettacolo “Monologhi Teatrali” a cura di Arcaes e Federazione italiana teatro amatoriale, cui seguirà il finissage delle mostre e della manifestazione.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 8 marzo taglio del nastro alle 9.30 in piazza dei Caduti con “La scuola fa rumore… Le grandi donne per le piccole vie” a cura degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Bonfigli, plesso di Corciano. Visita alle mostre e passeggiata per il borgo con attività dedicate alle grandi donne che hanno cambiato la storia

Alle 10 inaugurazione delle mostre a cura di Arcaes: “Ma… donna” tra sacro e profano nella chiesa museo di San Francesco e “Donna al quadrato” nelle sale dell’Antico Mulino

orario di apertura: fino al 30 marzo dalle 15 alle 19

Dalle 10 alle 12.40 in piazza del Girasole a San Mariano “La scuola fa rumore… Sulle orme delle grandi donne: ispirazione e coraggio” a cura degli alunni delle classi prime e delle alunne strumentiste delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Bonfigli, plesso di San Mariano. Attività interattive in piazza alla scoperta della vita e delle opere di donne famose che hanno contribuito in positivo alla storia dell’umanità

Alle 21 al Teatro della Filarmonica concerto della Filarmonica di Solomeo (ingresso libero previa prenotazione 075 5188255)

Domenica 9 marzo alle 18 al Teatro della Filarmonica “Mistero buffo” di e con Elisa Pistis, rivisitazione del capolavoro di Dario Fo e Franca Rame (ingresso libero previa prenotazione 075 5188255)

Sabato 15 marzo alle 17 nella Biblioteca Gianni Rodari incontro “La violenza non è un destino: percorsi di cambiamento e di prevenzione”, a cura di Humus Sapiens

Sabato 22 marzo alle 17.30 nella sala dell’Antico Mulino presentazione del libro “Maria e Maria” di Giulio Volpi (Midgar editore), evento a cura di Arcaes

Sabato 29 marzo alle 17.30 nella sala dell’Antico Mulino presentazione del libro “Legami al buio” di Bruna Manzoni (Bertoni editore), evento a cura di Arcaes

Domenica 30 marzo alle 17 nella chiesa museo di San Francesco “Monologhi Teatrali” a cura di Arcaes e Fita

Alle 19 tra la chiesa museo di San Francesco e la sala dell’Antico Mulino finissage delle mostre e della manifestazione