Cinofilia sportiva, grande successo per la due giorni di gare a Mantignana

Un fine settimana all’insegna dello sport ma anche del divertimento ha preso il via sabato primo e domenica 2 marzo al centro Arcs di Mantignana dove si sono svolte le gare di Cinofilia Sportiva, competizione valevole per i campionati regionali, nazionali e per la selezione al Campionato del Mondo 2026.

Le competizioni, Agility, Rally, Hoopers, Obedience, DogBalance e PullOut ricerca tartufo, hanno visto la partecipazione, nella giornata di sabato 200 binomi e nella giornata di domenica 290 binomi, per un totale di oltre 600 iscrizioni, nelle sei diverse discipline presenti.

Un evento unico nel Centro Italia, giunto alla sua terza edizione, che sta diventando una tappa fondamentale nel mondo della cinofilia sportiva, richiamando partecipanti da tutta Italia: per l’occasione, cani provenienti dal Trentino, Lombardia, Piemonte e dalla Puglia, per citare le più lontane, oltre che a tutte le regioni limitrofe.

Presente, insieme a numerosi rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti sportivi, anche l’assessore allo Sport del Comune di Corciano Francesco Cocilovo, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Andrea Bacelli, per portare il saluto dell’amministrazione comunale: «Un’emozione vedere, anno dopo anno, crescere questa manifestazione che accoglie sempre più appassionati e che ci mostra la straordinaria complicità che si crea tra cani e conduttori. Un esempio di intesa e collaborazione. Grazie agli organizzatori e a tutti i partecipanti per aver reso possibile tutto questo».

«Siamo veramente orgogliosi di aver portato a Mantignana un evento così importante nel mondo della cinofilia – le parole di Sofia Tosti, presidente dell’asd Zampe Moleste, che ha organizzato la due giorni – vedere così tanti cani conferma che lo sport nella cinofilia è diventata una disciplina di rilievo sia a livello nazionale che qui in Umbria. La nostra scuola è ormai una realtà nel centro sportivo e per questo vorrei ringraziare l’amministrazione comunale e Il circolo Arcs, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile».

«Questo evento multidisciplinare – ha commentato Gianfranco Ricci, componente della commissione nazionale cinofilia Fidasc, referente regionale cinofilia Csen e stretto collaboratore con l’Asd Zampe Moleste – fortemente voluto da me e dall’Asd Zampe Moleste, è la dimostrazione di quanto la cinofilia nel mondo sportivo sia apprezzata e praticata da tanti e i numeri di questo fine settimana ci hanno dato ragione. Un’occasione che va oltre lo sport e che sta facendo conoscere la nostra bellissima regione anche a chi viene da lontano per partecipare alle gare».