“The Idiot”: Saburo Teshigawara in scena a Solomeo con un’opera tra danza e letteratura

Domenica 2 marzo, alle 17.30, il Teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione 24/25 della TSU: The Idiot, un’affascinante trasposizione senza parole del celebre romanzo di Dostoevskij. La performance sarà un’opera di danza astratta, creata dall’artista giapponese Saburo Teshigawara, Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2022.

Teshigawara, noto per il suo coraggio artistico e la sua capacità di creare “ecosistemi artistici”, come evidenziato dal coreografo Wayne McGregor nella motivazione del premio, è un vero maestro della danza contemporanea. L’artista non si limita a coreografare, ma è anche responsabile delle scenografie, luci e costumi dei suoi spettacoli, dando vita a microcosmi affascinanti e coesi. In The Idiot, il coreografo giapponese ha realizzato un’intensa performance danzata in un passo a due, in compagnia della sua storica collaboratrice Rihoko Sato.

Nel contesto di una lettura innovativa del capolavoro di Dostoevskij, Teshigawara ha creato un’opera che non ha bisogno delle parole per raccontare la storia. In un’intervista, il coreografo ha spiegato: «Ero cosciente dell’impossibilità di creare un lavoro di danza partendo da questo capolavoro letterario, ma questa difficoltà è stata la chiave per creare qualcosa di completamente nuovo».

L’artista giapponese ha scelto di non utilizzare il testo di Dostoevskij, ma di tradurre le emozioni e i temi del romanzo in puro movimento. La danza diventa il linguaggio per raccontare le voci silenti che si nascondono tra le parole, i gemiti e i sussurri che diventano movimento. Teshigawara descrive la sua creazione come una danza di vita in movimento, in cui il corpo umano continua a interrogarsi sulla vita attraverso il continuo movimento, senza risposte. “Il potere delle voci silenti e di un corpo rumoroso” è, secondo il coreografo, la struttura fondamentale di The Idiot, un’opera in cui il corpo racconta la storia, anziché le parole.

Con questo spettacolo, Saburo Teshigawara offre un’esperienza unica al pubblico di Solomeo, unendo la danza e la letteratura in un’interpretazione astratta e potente, che non mancherà di affascinare gli spettatori e di lasciarli con domande senza risposta, proprio come il protagonista del romanzo di Dostoevskij.