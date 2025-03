Nuovi spogliatoi per l’Ellera Calcio, per l’occasione svelata la targa in ricordo di Paolo Piselli

Inaugurati i nuovi spogliatoi dell’Ellera Calcio, oggetto di un importante intervento di restyling che ha riguardato l’impianto idrico, i bagni, i pavimenti, i rivestimenti e la tinteggiatura. Un investimento complessivo di circa 40mila euro sostenuto dal Comune di Corciano per migliorare le strutture e garantire ambienti più moderni e funzionali agli atleti e agli appassionati della società sportiva.

Per l’occasione è stata anche svelata una targa in memoria di Paolo Piselli, uno dei soci fondatori e storico presidente dell’Ellera Calcio, figura centrale per la crescita della società e per la diffusione dello sport nel territorio.

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha sottolineato il valore dell’investimento e l’importanza della società sportiva per la comunità: «Dopo l’importante investimento comunale di circa due anni fa, che ha visto la realizzazione del campo in erba sintetica di ultima generazione, oggi chiudiamo un cerchio con questo intervento, un impegno concreto per migliorare le strutture sportive del nostro territorio. L’Ellera Calcio è una realtà storica che da anni rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani e per le loro famiglie. Investire nello sport significa investire nel futuro, nella crescita sana dei ragazzi e nella socialità, e il Comune di Corciano continuerà a sostenere queste iniziative».

«Una soddisfazione ancora più grande – ha aggiunto il primo cittadino – omaggiare oggi Paolo Piselli, storico presidente della società sportiva di Ellera, che con il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità».

L’assessore allo Sport Francesco Cocilovo ha espresso soddisfazione per i lavori realizzati e ha ringraziato la società per il suo ruolo cruciale sul territorio: « Vedere oggi questi spogliatoi rinnovati e pronti ad accogliere atleti e appassionati è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio l’Ellera Calcio per la sua costante presenza attiva sul territorio. Questa società, oltre a promuovere l’attività sportiva, svolge un ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani, trasmettendo loro valori unici. Continueremo a lavorare affinché le strutture sportive siano sempre più moderne e accessibili a tutti».

«Ringraziamo il Comune di Corciano per l’attenzione e il supporto dimostrato nei confronti della nostra realtà sportiva – ha detto Alessio Mariotti, presidente dell’Ellera Calcio – Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare le strutture a disposizione dei nostri atleti e per continuare a offrire un ambiente accogliente e sicuro. Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di aver svelato oggi una targa in memoria di Paolo Piselli, un uomo che ha dato tanto a questa società e al mondo dello sport locale. Il suo ricordo resterà sempre vivo in tutti noi».

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti della società sportiva, atleti e cittadini, tutti uniti nel celebrare questo importante traguardo per lo sport locale.