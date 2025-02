Carnevale, il Quasar Village festeggia con le scuole d’infanzia nel segno del rispetto

Al centro commerciale di Ellera di Corciano esposte le opere dei bambini – Il 1° marzo premiazioni e festa in maschera, il 2 marzo Cartoon Carnival Show e sfilata

Corciano, 25 feb. – Sarà incentrato sul tema del ‘rispetto’ e coinvolgerà i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia perugine, la settima edizione di ‘Colora il Carnevale di allegria’, l’evento organizzato dal centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano per celebrare la tradizionale festa in maschera. Momento clou dell’iniziativa sarà nel weekend del 1° e del 2 marzo con festeggiamenti e sfilate, anche se il progetto ha preso il via già da tempo e continua a svilupparsi in questi giorni con protagonisti, appunto, i bambini delle scuole. Ventuno istituti scolastici della provincia di Perugia hanno infatti aderito all’iniziativa proponendo agli alunni di sviluppare la propria creatività realizzando delle scenografie artistiche, allestite per mezzo di cartoni, colla, colori e tutto il materiale necessario, ispirate appunto al concetto di rispetto. Le scenografie realizzate nelle scorse settimane a scuola sono state ora applicate alle casette in legno presenti negli spazi del Quasar Village e rimarranno esposte al pubblico fino a martedì 4 marzo.

Tornando al programma della manifestazione, sabato 1° marzo, alle 16, verranno festeggiate le opere più fantasiose con una premiazione speciale, seguita da una coloratissima festa in maschera, con tanto di caccia al tesoro e degustazioni gratuite. Domenica 2 marzo, sempre alle 16, si terranno, invece, un travolgente Cartoon Carnival Show, con le mascotte di Facciamo Festa che si esibiranno in uno show esilarante, e una sfilata di mascherine in collaborazione con il Quasar Baby, lo spazio bimbi del Quasar Village, al termine della quale verranno premiate le ‘maschere più belle’.

“Le scuole dell’infanzia della provincia di Perugia – spiega la direttrice del Quasar Village, Tiziana Zetti – sono da sempre al centro della programmazione ludica, didattica e formativa del Village, dedicata a bambini e famiglie del territorio, con attività finalizzate alla promozione e alla sensibilizzazione di pratiche e tematiche quali il benessere psico-fisico, la socialità, la condivisione e la creatività. A questo proposito e con le medesime finalità, con piacere proponiamo la settima edizione della competizione artistica ‘Colora il Carnevale di allegria’ che dal 2015 coinvolge scuole, insegnanti, bambini e famiglie nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte su cartone. Il carnevale 2025 è dedicato al ‘rispetto’. ‘Rispetto’ è il termine indicato alla fine del 2024 dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, come parola dell’anno che si è appena concluso. Proprio per la sua estrema attualità e rilevanza sociale, riteniamo che il concetto e la pratica del ‘rispetto’ si possano configurare anche come un augurio per il 2025, anno da poco iniziato”.

Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi Perugia 5, con le scuole ‘Via Chiusi’ e ‘A. Manzoni’; Perugia 6 con le scuole ‘B. Munari’ e ‘Fratelli Grimm’ di Mugnano; Perugia 9 con la scuola ‘M. Gandhi’; Perugia 11 con la scuola ‘Il Giardino di Bibì’; Perugia 12 con la scuola ‘La Fonte’; Perugia 13 con la scuola di Pretola; Perugia 14 con la scuola di Villa Pitignano. Sempre del territorio di Perugia, partecipano inoltre le scuole dell’infanzia di Solfagnano; ‘Montessori Via Simpatica”; “Villaggio Kennedy Montessori” del 2° Circolo didattico Perugia; ‘J. Piaget’ di Ponte Pattoli; ‘Nicholas Green’ di Sant’Erminio; ‘Arcobaleno’ di Pontevalleceppi. Ad Assisi ha aderito l’Istituto comprensivo Assisi 1 con la scuola ‘Rinascita’. A Corciano la scuola del capoluogo e l’‘Adriana Croci’ di Chiugiana. A Magione la scuola Caserino del capoluogo, e le scuole di San Feliciano-Sant’Arcangelo e di Casenuove.