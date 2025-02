Sorprese in un’abitazione: la Polizia di Stato denuncia due minorenni per furto aggravato

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto presso un’abitazione a Corciano, dove erano state segnalate due giovani sospette – rispettivamente classe 2010 e 2013 – che sono poi state denunciate per il reato di furto aggravato in concorso.

È stato un cittadino, dopo aver notato le due giovani introdursi con fare sospetto all’interno del cortile del vicino, a richiedere l’intervento della Polizia di Stato. Gli operatori, giunti sul posto, hanno sorpreso le due donne – corrispondenti alle descrizioni – mentre uscivano dall’abitazione.

Le minori, che fin da subito hanno mostrato una certa insofferenza al controllo, sono state sottoposte a perquisizione con esito positivo. Infatti, all’interno delle rispettive borse, i poliziotti hanno trovato alcuni cacciaviti e attrezzi da lavoro, oltre ad una lastra in plastica dura – generalmente impiegate per forzare le serrature – e una banconota da 5 euro, risultata essere provento di furto.

Dal sopralluogo, gli agenti hanno accertato che le due giovani, dopo aver infranto un vetro, si erano introdotte all’interno dell’abitazione da dove avevano prelevato la banconota per poi tentare di allontanarsi.

Accompagnate in Questura, sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per il reato di furto aggravato in concorso. Le due minori sono poi state affidate ai servizi sociali.