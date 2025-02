A Magione e Corciano in scena “Video club: Non aprire quella mail” di Sebastien Thiery

Le Stagioni 24/25 del Teatro Mengoni di Magione e del Teatro della Filarmonica di Corciano, organizzate dal Teatro Stabile dell’Umbria e dai rispettivi Comuni, ospitano in Cartellone lo spettacolo Video club: non aprire quella mail versione italiana della nuova commedia di Sébastien Thièry – a cura di Gianluca Ramazzotti e David Conat – con Gianluca Ramazzotti, Elena Arvigo e con Camilla Ferrara; la regia è di Marcello Cotugno, la produzione Oliver & Friends srls in collaborazione con 58° Festival di Borgio Verezzi.

Sabato 22 febbraio alle 21 al Teatro Mengoni di Magione e domenica 23 febbraio alle 18 al Teatro della Filarmonica di Corciano.

Caterina e Gianmarco, una coppia in carriera, conducono una vita monotona. Un giorno scoprono di essere ripresi da una misteriosa webcam nascosta nella loro cucina. Questa nuova e inattesa situazione sarà l’occasione per ritrovare il senso profondo della loro relazione. Ma chi ha messo la webcam? A quale scopo? Può una coppia resistere alla totale trasparenza? La condivisione assoluta è una dimensione sostenibile in un rapporto? Sébastien Thiery, autore di grande efficacia e molto noto in Francia (ma non ancora in Italia) ci è riuscito con Video Club, un testo che squarcia la vita di una coppia, in un plot sulla crisi coniugale, tema che qui prende una piega innovativa e induce a una riflessione profonda su un mondo iperconnesso dove tutti abbiamo l’impressione di essere osservati.

La bravura dei due protagonisti che avranno il compito di immergerci nella loro quotidianità, sarà affidata a due eccellenti cavalli di razza come Gianluca Ramazzotti e Elena Arvigo (già vincitrice nella scorsa stagione come attrice italiana per il miglior monologo” i dialoghi dell’atomica” 2023 alle Maschere del teatro) qui in una veste completamente nuova con questo splendido testo che siamo certi divertirà e sorprenderà anche il pubblico italiano.