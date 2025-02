Nuovo appuntamento con il format “Corciano in movimento”

Si torna a camminare a Corciano con il format Corciano in movimento, promosso dall’amministrazione comunale e ideato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e dal consigliere comunale Mirco Fagioli per promuovere il benessere fisico, la salute e la coesione sociale attraverso l’attività fisica all’aria aperta. Questa volta protagonista della passeggiata, che prenderà il via domenica 23 febbraio, sarà il borgo di Solomeo.

«Solomeo è un autentico gioiello del nostro territorio – dichiarano l’assessore Cocilovo e il consigliere Fagioli – un luogo che conserva intatto il fascino della storia, dell’arte e della tradizione. Passeggiare tra le sue strade significa immergersi in un’atmosfera unica, tra scorci pittoreschi e panorami mozzafiato sulla campagna umbra. È un borgo che incanta e che rappresenta un esempio straordinario di come sia possibile coniugare tutela del patrimonio e sviluppo armonioso del territorio. Abbiamo scelto Solomeo per questa tappa di “Corciano in movimento” perché crediamo che la bellezza dei luoghi possa essere un valore aggiunto all’esperienza del camminare insieme».

Obiettivo, come di consueto, è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita attivo e salutare, favorendo il senso di comunità. L’iniziativa, con partenza alle 9.45 dal campo sportivo, è aperta a persone di tutte le età, il percorso non richiede particolari preparazioni fisiche, si consiglia abbigliamento comodo.