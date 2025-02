Il Comune di Corciano premia il Gruppo Protezione civile per 25 anni di “Instancabile servizio a favore della comunita’”

Il Comune di Corciano ha conferito un riconoscimento al Gruppo Protezione Civile di Corciano per i 25 anni di instancabile servizio a favore della comunità. L’importante traguardo celebra l’impegno, la professionalità e la dedizione dei volontari, che nel corso degli anni hanno garantito un supporto fondamentale in situazioni di emergenza, contribuendo alla sicurezza del territorio e della popolazione.

«Il Gruppo Protezione civile di Corciano rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità – ha dichiarato Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano, durante l’incontro avvenuto giovedì 6 febbraio – I volontari, con il loro impegno costante e la loro professionalità, hanno dimostrato un grande senso civico e una straordinaria capacità di intervento in situazioni di emergenza. A nome di tutta l’amministrazione e dei cittadini, esprimo un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi 25 anni».

«La Protezione civile – ha aggiunto Francesco Cocilovo, assessore con delega alla Protezione civile – non è solo intervento nelle emergenze, ma anche prevenzione e supporto alla comunità. Il lavoro svolto dal Gruppo di Corciano è esemplare e merita il massimo riconoscimento. Continueremo a sostenere questa realtà affinché possa operare sempre con maggiore efficacia. Il volontariato è una risorsa insostituibile e invito chiunque desideri offrire il proprio contributo a partecipare al corso del Gruppo, dove troverà un ambiente accogliente e una formazione adeguata per mettersi al servizio della collettività».

Nel corso della cerimonia, sono stati inoltre conferiti altri due riconoscimenti speciali: a Sandro Muzi, storico volontario del Gruppo Protezione civile di Corciano, che conclude il suo percorso di servizio dopo tanti anni di attività, con immensa gratitudine «per il costante impegno, impareggiabile dedizione ed esemplare abnegazione con cui ha prestato servizio quale volontario, distinguendosi per l’assistenza e il soccorso prestati durante tutte le emergenze e le attività dell’associazione»; a Sara Grasselli, volontaria del Gruppo da circa quindici anni che ha dedicato la sua tesi di laurea all’applicazione dei principi delle Linee guida Iso 31000:2018 in materia di gestione dei rischi, incentrata sull’attività del Gruppo Protezione civile Corciano (Università La Cattolica del Sacro Cuore di Milano – a.a. 2023 – 2024), sottolineando così l’importanza di questa realtà per la comunità locale e non solo.

Un ringraziamento sentito da parte dell’amministrazione comunale va a tutti coloro che con dedizione contribuiscono quotidianamente alla sicurezza e alla protezione della cittadinanza.

IL 2024 DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI CORCIANO

Nel 2024, il Gruppo Protezione Civile di Corciano ha concluso l’anno con un bilancio di attività significativo, svolgendo oltre 500 servizi su coordinamento del servizio Protezione civile ed emergenze della regione Umbria, sia in ambito locale che nazionale.

Tra le attività salienti di questo anno appena concluso:

Servizio di antincendio boschivo : durante i mesi più caldi dell’anno, i volontari hanno operato in collaborazione con l’Agenzia forestale regionale per prevenire e contrastare gli incendi boschivi

Emergenze di carattere nazionale : partecipazione attiva alle operazioni di soccorso in occasione dell’alluvione nelle Marche a settembre e dell’alluvione in Emilia Romagna a ottobre. I volontari, insieme agli altri colleghi umbri, hanno fornito supporto logistico e assistenza alle popolazioni colpite, utilizzando le strumentazioni specialistiche in dotazione

Emergenze locali : interventi tempestivi in risposta agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio comunale, specialmente nei mesi di agosto e ottobre

Supporto manifestazioni : contributo alla sicurezza e alla buona riuscita degli eventi pubblici attraverso un costante servizio di supporto