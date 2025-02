Musica: torna “Note di Viaggio”, concerti gratuiti alla Biblioteca Gianni Rodari

La musica torna protagonista a Corciano con l’ottava edizione di Note di Viaggio, la rassegna concertistica che, dal 22 febbraio al 4 luglio, porterà nella Biblioteca comunale Gianni Rodari cinque appuntamenti imperdibili tra melodie, emozioni e racconti sonori. L’evento, promosso in collaborazione con l’associazione Cdg-Next, si è affermato negli anni come un punto di riferimento per gli appassionati di musica, offrendo concerti di alto livello con ingresso libero.

Un viaggio tra epoche e stili musicali

L’obiettivo di Note di Viaggio non è solo far ascoltare la musica, ma farla vivere. Ogni serata sarà arricchita dal dialogo diretto con gli artisti, che racconteranno curiosità, storie e suggestioni legate ai brani eseguiti. La rassegna si propone come un’esperienza di condivisione e crescita culturale, aperta a un pubblico eterogeneo.

«Note di viaggio rappresenta un’eccellenza nel panorama culturale del nostro territorio – sottolinea il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti – Non è solo una rassegna concertistica, ma un’occasione di incontro e di crescita, che ci invita a fermarci e ad ascoltare, facendoci scoprire nuovi orizzonti attraverso la musica».

Dello stesso parere è l’assessore alla Cultura Francesco Mangano: «La musica è un linguaggio universale capace di raccontare storie, suscitare emozioni e trasportarci in mondi lontani. Con Note di viaggio vogliamo regalare al nostro pubblico un’esperienza unica, che non sia solo un ascolto passivo, ma un momento di scoperta e di dialogo».

Il programma: cinque concerti tra classica, tango e sperimentazione

22 febbraio – Duo Gardel | “Barock & Tango”

Il viaggio musicale inizia con il Duo Gardel, formato da Gianluca Campi (fisarmonica) e Claudio Cozzani (pianoforte). Un connubio affascinante tra la raffinatezza della musica barocca e l’intensità passionale del tango delle origini.

22 marzo – Duo Ciotola-Testa | “Il paese del Sole… Cuore classico italiano”

Il tenore Francesco Ciotola e la pianista Nadia Testa guideranno il pubblico attraverso le melodie classiche italiane, tra nostalgia e bellezza senza tempo.

12 aprile – Marco Ciampi | Recital pianistico romantico

Un appuntamento dedicato agli amanti del pianoforte romantico, con Marco Ciampi che esalterà il virtuosismo e l’intensità espressiva di questo repertorio.

21 giugno – SatorDuo e Luca Tironzelli | “Ode al Vino”

Un melologo che unisce poesia e musica, con le parole dell’attore Luca Tironzelli e le note di SatorDuo (Paolo Castellani al violino e Francesco Di Giandomenico alla chitarra). Un viaggio nell’arte e nella cultura del vino.

4 luglio – Modern Free Duo | “Riflessi Cromatici”

Gran finale con Michele Serafini (flauto) e Andrea Candeli (chitarra), che esploreranno i colori e i timbri della musica in un concerto ricco di sfumature sonore.

Come partecipare

Tutti i concerti si terranno alla Biblioteca Gianni Rodari di San Mariano e saranno a ingresso libero. È necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: 075 5188291 – biblioteca@comune.corciano.pg.it