Un nuovo progetto internazionale arricchisce l’offerta formativa delle scuole di Corciano

Nuova e prestigiosa collaborazione tra Comune di Corciano, Pieve International School e University of North Florida (Unf) che porterà insegnanti madrelingua inglese direttamente dagli Stati Uniti nelle scuole del territorio. Questo progetto innovativo nasce nel 2019 quando la University of North Florida, dopo una visita approfondita al borgo insieme al vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Sara Motti e all’assessore comunale alla Cultura Francesco Mangano, ha scelto Corciano per offrire agli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie un’opportunità unica per potenziare la conoscenza della lingua inglese e ampliare il proprio bagaglio educativo, grazie a pratiche didattiche avanzate.

La collaborazione tra la Unf e la Pieve International School, attiva da oltre dieci anni in settori come nutrizione, ingegneria e pedagogia, si arricchisce oggi con un nuovo programma che coniuga pedagogia, neuroscienze e psicologia per un insegnamento sempre più personalizzato ed efficace.

Il proponimento è stato presentato nei giorni scorsi durante l’open day alla presenza della professoressa Katrina Hall, referente del progetto per la Unf, la professoressa Tia Kimball (PhD in Education), responsabile dell’avvio del programma, la dottoressa Rossella Vasta, direttrice dei programmi della Pieve International School, la dottoressa Catia Melani, coordinatrice del progetto, il sindaco Lorenzo Pierotti, il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Sara Motti, l’assessore alla Cultura Francesco Mangano e il dirigente scolastico Daniele Gambacorta.

«Gli insegnanti di Corciano – ha spiegato la professoressa Hall – in collaborazione con i professori della University of North Florida, utilizzeranno metodologie didattiche innovative basate su evidenze scientifiche per supportare il percorso formativo dei bambini. L’obiettivo è migliorare la padronanza della lingua inglese e arricchire le competenze dei nostri studenti con strumenti adeguati al loro sviluppo».

A tal proposito, la professoressa Kimball lavorerà nei prossimi mesi con insegnanti e studenti delle scuole dell’infanzia e primarie di Corciano per sviluppare un modello educativo capace di accogliere anche studenti con esigenze di apprendimento speciali. Inoltre, il programma prevede che gli studenti di pedagogia della Unf partecipino a un semestre di studio e tirocinio presso la Pieve International School a partire dal 2026.

Il sindaco Lorenzo Pierotti ha espresso grande entusiasmo: «Corciano si conferma una realtà dinamica e proiettata verso il futuro. Questa collaborazione internazionale rappresenta un ponte tra culture e un’opportunità straordinaria per i nostri giovani. Crediamo fortemente in un’educazione che guardi al mondo, senza mai perdere il legame con la nostra comunità locale. È per noi motivo di orgoglio poter offrire ai nostri studenti l’accesso a risorse e metodi didattici d’eccellenza, in grado di prepararli al meglio per le sfide di un mondo sempre più globale. La presenza di insegnanti madrelingua e l’utilizzo di metodologie innovative sono tasselli fondamentali per rendere il nostro sistema scolastico sempre più competitivo e inclusivo».

«Un progetto che rappresenta una grande opportunità per le nostre scuole e per tutta la comunità – le parole del vicesindaco Motti – Grazie alla collaborazione con la University of North Florida e la Pieve International School, stiamo investendo su un’educazione che valorizzi l’inclusione e l’innovazione. Avere insegnanti madrelingua direttamente dagli Stati Uniti significa offrire ai nostri studenti un’esperienza unica, che li aiuterà non solo a padroneggiare la lingua inglese, ma anche a sviluppare competenze interculturali fondamentali per affrontare il futuro. Come amministrazione, siamo orgogliosi di portare avanti un progetto così ambizioso, capace di creare un ponte tra tradizione e modernità, con un forte impatto positivo per il territorio».

L’assessore Francesco Mangano, ha aggiunto: «Questo progetto rappresenta molto più di un’iniziativa educativa: è un’occasione per rafforzare la nostra identità culturale aprendoci al dialogo con il mondo. Collaborare con istituzioni prestigiose come la University of North Florida ci consente di portare a Corciano nuove idee, esperienze e professionalità che daranno valore non solo ai nostri studenti, ma a tutta la comunità. È un esempio concreto di come la cultura e l’educazione possano essere strumenti di connessione e crescita».

La dottoressa Vasta ha infine sottolineato l’importanza dell’iniziativa che «rafforza le relazioni internazionali, offre ai nostri giovani strumenti concreti per affrontare il futuro e arricchisce la nostra comunità con nuove prospettive culturali».

Ufficio stampa Comune di Corciano