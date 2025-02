Sport, inclusione, educazione: tanti i valori promossi dal Campionato FIGC DCPS in Umbria

Si è disputata al campo sportivo Fioroni di Ellera la 3ª giornata del Campionato F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria 3° Livello, un appuntamento che ha visto protagoniste diverse squadre in una mattinata all’insegna dello sport e dell’inclusione. Le partite in programma hanno regalato emozioni e spettacolo. Sul Campo A, l’Asd Angelana ha avuto la meglio sulla Nuova Alba con un netto 6-2, mentre sul Campo B l’Asd Junior Città di Castello ha superato l’Asd Ellera B con un perentorio 7-1. Successivamente, l’Asd Angelana ha consolidato il suo dominio vincendo 9-0 contro l’Asd Ellera B, mentre la Nuova Alba ha ceduto all’Asd Junior Città di Castello con un punteggio di 2-6.

L’evento è stato arricchito dai saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera, e della sua omologa del Comune di Corciano, Giordana Tomassini, che hanno voluto sottolineare l’importanza di questa manifestazione. Il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, ha inoltre comunicato alla FIGC D.C.P.S. il proprio impegno per la creazione di un nuovo sodalizio sportivo che rappresenti l’area della Media Valle del Tevere.

Fondamentale il lavoro degli arbitri, che non si sono limitati alla direzione tecnica delle gare, ma hanno anche dimostrato grandi capacità educative nei confronti dei calciatori, contribuendo a rendere questa competizione un esempio di sportività e crescita personale.

A conclusione della giornata, si è svolto il tradizionale “Terzo Tempo”, un momento di condivisione tra giocatori, staff tecnici ed educatori, nel segno dei valori che questo campionato promuove con passione e dedizione. L’appuntamento con il calcio inclusivo non si ferma: sabato si replica con la 3ª giornata del Campionato Interregionale Umbria – Marche di 2° Livello, per un altro weekend di emozioni sul campo.