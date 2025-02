L’Umbria si promuove alla BIT: turismo sostenibile tra spiritualita’, cultura e innovazione

L’Umbria si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano con un’offerta che esalta il suo patrimonio storico, culturale e naturalistico, puntando su un turismo sostenibile ed esperienziale. Alla cerimonia inaugurale dello stand regionale hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti e l’assessora al Turismo Simona Meloni, accogliendo anche la ministra Daniela Santanchè.

Giubileo 2025 e il Turismo dei Cammini

Uno degli eventi di punta sarà “Cammini Aperti 2025 – Edizione speciale Giubileo”, un’iniziativa che celebra gli 800 anni dal Cantico delle creature di San Francesco. Il progetto prevede 27 escursioni guidate lungo percorsi spirituali come il Cammino di San Francesco, il Cammino di San Benedetto e le Vie Lauretane, coinvolgendo anche Lazio, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna. L’evento si terrà il 10 e 11 maggio 2025 e rientra nel più ampio programma per il Giubileo 2025, per il quale la Regione ha istituito una cabina di regia in coordinamento con Palazzo Chigi.

“La coincidenza tra il Giubileo e l’ottavo centenario del Cantico delle creature renderà il 2025 un anno eccezionale per il turismo in Umbria” – ha dichiarato Stefania Proietti, sottolineando come il turismo religioso e dei cammini stia attirando sempre più visitatori.

Arte, Cultura e Turismo Audiovisivo

Il legame tra cultura e turismo si rafforza con la rassegna “Screenings” di Rai Com, che porterà a Spoleto, nel mese di aprile, 70 buyer internazionali per la presentazione delle migliori produzioni Rai, tra serie TV, film e documentari. Un’opportunità per valorizzare il territorio umbro attraverso il linguaggio dell’audiovisivo.

Inoltre, la Regione punta sui suoi siti UNESCO, come Assisi, il Tempietto del Clitunno e il sito seriale dei Longobardi in Italia, in vista del “World Tourism Event 2026”, evento di rilievo internazionale dedicato al turismo dei patrimoni UNESCO.

Per gli appassionati di archeologia, nasce il progetto “Tiber-Pallia”, un itinerario che collega cinque siti etrusco-romani dell’Orvietano e offre esperienze immersive grazie a realtà aumentata, smartglass e podcast multilingua.

Musica, Enogastronomia ed Eventi

La musica si conferma un pilastro dell’offerta turistica umbra con Umbria Jazz, che nel 2025 ospiterà grandi nomi come Joe Satriani, Steve Vai, Jacob Collier, Mika e Lionel Richie. “Umbria Jazz è diventato un appuntamento culturale di riferimento e contribuisce a destagionalizzare il turismo” – ha affermato Proietti.

A Perugia, un ricco programma di 80 giornate di eventi tra musica, teatro e letteratura consolida il ruolo della città come capitale della cultura.

L’Umbria guarda anche al turismo enogastronomico, con una ricerca di Isnart e Camera di Commercio sulle eccellenze locali – tra cui vino, olio, tartufo, cioccolato e birra – e un focus su agriturismi e multifunzionalità agricola a cura di Coldiretti e Terranostra.

Il Lago Trasimeno, invece, sarà protagonista di un docufilm dedicato alla vita nei borghi circostanti, raccontando storie di viticoltura, pesca, arte e sport.

Terni, infine, si prepara a celebrare San Valentino con un programma di eventi dedicato e alla riqualificazione di Cesi come “Porta dell’Umbria”, grazie ai fondi del PNRR.

Un’Umbria Accogliente e Autentica

“La nostra regione vuole essere il cuore dell’accoglienza d’Italia” – ha concluso Proietti – “Non amiamo chiamarli turisti, ma amici dell’Umbria”. Particolare attenzione sarà data alle aree interne, come la Valnerina e il Ternano, con il turismo visto come leva per la rinascita post-sisma e lo sviluppo delle eccellenze locali.

Con un 2025 ricco di eventi, tradizioni e innovazione, l’Umbria si conferma una destinazione d’eccellenza, capace di attrarre viaggiatori in cerca di esperienze autentiche tra spiritualità, cultura e natura.