Gesenu Energia inaugura una nuova sede al Girasole

Gesenu Energia inaugura una nuova sede. Questa volta il territorio designato è quello di Corciano, territori tra i più vivaci sia dal punto di vista demografico che economico, della provincia perugina, presso il Centro Commerciale “Il Girasole” di San Mariano di Corciano. L’appuntamento è fissato per Venerdì 07 Febbraio alle ore 10.30 in Via Aldo Moro, 88 alla presenza del sindaco del Comune di Corciano Lorenzo Pierotti, dell’Amministratore Unico Gesenu Energia Virgilio Puletti e del Responsabile Commerciale Gesenu Energia Andrea Pagliacci.

Gesenu Energia è nata dalla tradizione già consolidata nel settore dell’igiene urbana di Gesenu Ambiente e il suo avvio ha avuto un’estrema rilevanza in termini di diversificazione del business del Gruppo perché ha segnato il momento del passaggio dalla monoutility alla multiutility, con incremento dei servizi offerti alla propria clientela. Le attività che Gesenu Energia sta sviluppando in Umbria si basano interamente sull’appartenenza e sul presidio del territorio con costante vicinanza al cliente per assisterlo e tutelarlo: l’obiettivo è quello di offrire proposte competitive e di fornire un’assistenza capillare e costante al cliente che potrà sempre rivolgersi a operatori fisicamente presenti sul territorio.

Questo il principale motivo che sta dietro l’apertura di una seconda sede, dopo quella di Via del Rame a Ponte Felcino, dove i cittadini potranno infatti trovare presenza e assistenza da parte degli operatori. Una vicinanza che si realizza a tutti i livelli di relazione con i clienti, e si configura come un aspetto fondamentale per l’azienda che ha fatto della territorialità la propria bandiera distintiva.

Presso la nuova sede i cittadini potranno richiedere una consulenza gratuita sulle proprie bollette oltre ai consueti servizi: installazione nuovi impianti, attivazioni contatori, volture e subentri, letture contatori, monitoraggio consumi e soluzioni di pagamento personalizzate.

Il presidio del territorio, con la presenza di sedi ed uffici, consentirà un’assistenza diretta e più capillare con uno sguardo attento all’innovazione: grazie infatti ad un sito web interattivo e ad un’App costantemente aggiornata il cliente potrà gestire on line tutte le pratiche relative alla propria fornitura,