Colpo al centro commerciale di Corciano: rubati gioielli per 50mila euro

La scorsa notte un gruppo di malviventi ha messo a segno uno “spettacolare” furto con spaccata al centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano, portando via gioielli e orologi per un valore stimato di circa 50mila euro. L’azione è iniziata intorno alle 3, quando un mini suv rubato poco prima nella zona, è stato lanciato contro l’ingresso del centro commerciale. Dopo aver sfondato l’accesso, i ladri hanno infranto la vetrina della gioielleria Damiano Parati e, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nel negozio. In pochi istanti hanno distrutto le vetrinette e razziato gli oggetti esposti.

L’intera sequenza, dall’irruzione alla fuga, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Si sospetta che i malviventi siano scappati con l’aiuto di un complice, rimasto all’esterno a bordo di una seconda auto. L’istituto di vigilanza privata che monitora il Quasar ha dato l’allarme dopo l’attivazione dell’antifurto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corciano e del nucleo operativo della compagnia di Perugia, che hanno acquisito i filmati per cercare di identificare la banda. Nel frattempo, l’auto utilizzata per sfondare l’ingresso è stata abbandonata all’interno del centro commerciale.