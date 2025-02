Grande partecipazione alla nuova messa per le persone con disabilita’

Si è svolta sabato scorso nella Chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo la quarta edizione della Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori e alle associazioni che li tutelano. L’iniziativa, organizzata dalla Misericordia di Perugia Olmo in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità e le Parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo, ha registrato una partecipazione straordinaria. Più di 120 persone hanno preso parte alla celebrazione, officiata da Don Fabio Fiorini, in un momento di raccoglimento, spiritualità e condivisione.

La funzione sacra ha rappresentato un’importante occasione di inclusione e vicinanza per tutti i presenti, confermando il valore profondo di questa iniziativa. Al termine della celebrazione, le parrocchie organizzatrici hanno allestito un’agape comunitaria, che ha offerto un momento di convivialità particolarmente apprezzato dai ragazzi, dalle loro famiglie e dalle associazioni partecipanti. Tra queste, la Comunità di Capodarco di Perugia, guidata dalla sua infaticabile presidente Francesca Bondì, e gli educatori e ragazzi dell’Opera Don Guanella di Perugia.

La Santa Messa dedicata alle persone con disabilità ha ormai assunto un carattere ciclico, con cadenza mensile. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 1° marzo 2025, sempre presso la Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo. L’obiettivo è rendere questa iniziativa un punto di riferimento per le persone con disabilità non solo in Umbria, ma in tutta l’Italia centrale. A tal fine, le parrocchie, i centri diurni e le associazioni di Umbria, Lazio, Toscana, Marche e Romagna sono stati informati dell’iniziativa, affinché sempre più persone possano prendervi parte.