“Corciano in movimento” sbarca a Taverne: domenica torna il format promosso dal Comune

Il Comune di Corciano invita tutti i cittadini a partecipare a “Corciano in movimento a Taverne”, passeggiata che si terrà domenica 26 gennaio nel suggestivo territorio di Taverne di Corciano.

L’iniziativa, si inserisce nell’ambito del progetto “Corciano in movimento”, format promosso dall’amministrazione comunale e ideato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e dal consigliere comunale Mirco Fagioli per promuovere il benessere fisico, la salute e la coesione sociale attraverso l’attività fisica all’aria aperta.

La passeggiata rappresenta un’occasione unica per riscoprire il piacere del movimento, immersi nella natura e nella bellezza del territorio. Sarà inoltre possibile ammirare gli splendidi panorami che caratterizzano l’area, rendendo l’esperienza ancora più piacevole.

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita attivo e salutare, favorendo al contempo la partecipazione e il senso di comunità. Aperto a persone di tutte le età, il percorso di circa 5 chilometri, non richiede particolari preparazioni fisiche.

«Con questa iniziativa – spiega l’assessore Cocilovo – vogliamo anche promuovere il senso di comunità e la partecipazione attiva. La passeggiata è un’occasione per stare insieme, riscoprire il nostro territorio e costruire legami più solidi fra i cittadini. Non solo, altro scopo è senz’altro quello di far conoscere più da vicino i nostri borghi, così ricchi di arte, storia e panorami dalla bellezza unica». «Il progetto Corciano in Movimento – aggiunge il consigliere Fagioli– è un invito a dedicare del tempo prezioso a sé stessi e alla propria salute. Camminare è un gesto semplice, ma che può fare una grande differenza per il benessere fisico e mentale».