Si rinnova l’appuntamento con la Messa inclusiva per disabili, e cresce la partecipazione

La Misericordia di Perugia Olmo e il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità (CNAPPD), in collaborazione con le Parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo della Diocesi di Perugia, organizzano una nuova Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, educatori e alle associazioni che li tutelano. L’appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre 2024, alle ore 9:30, nella Chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo.

L’iniziativa, cominciata nei mesi scorsi come una novità assoluta, ha già visto una grande partecipazione, con più di 70 persone presenti alle prime celebrazioni, officiate da Don Antonio Sorci. Al termine di ogni Messa, le Parrocchie locali organizzano un momento di condivisione con un’agape, molto apprezzata dai partecipanti, in collaborazione cona la Comunità di Capodarco di Perugia, guidata dalla presidente Dott.ssa Francesca Bondì.

La Messa si ripeterà ciclicamente ogni secondo sabato del mese, sempre alle ore 9:30. L’Arcivescovo di Perugia, Ivan Maffeis, è stato informato e ne condivide gli obiettivi, tanto che celebrerà personalmente una delle prossime funzioni. L’invito è aperto a tutte le persone con disabilità dell’Italia centrale, con l’intenzione di fare di questa celebrazione un punto di riferimento per la comunità.