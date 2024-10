RisorSiamo: dieci anni di “Risorse e Talenti” tra crescita interiore e bellezza dell’altro

L’associazione Risorse & Talenti celebra i suoi dieci anni di attività con l’evento “RisorSiamo”, in programma il 12 ottobre presso la sala “Antico Mulino” del Comune di Corciano.

Sarà un momento per raccontare il lungo percorso che l’associazione ha tracciato nel corso di questi dieci anni in ambito sociale ed educativo, con l’obiettivo di lasciare un contributo significativo a tutti i partecipanti. L’evento rappresenterà un’occasione unica per esplorare le esperienze maturate sul territorio, ponendo al centro la scoperta della bellezza interiore dell’altro.

Gli organizzatori hanno sottolineato che si alterneranno numerosi interventi di professionisti che hanno collaborato con Risorse & Talenti nel corso degli anni: coach, psicologi, criminologi, mediatori, filosofi e sociologi condivideranno il loro sapere ed esperienze. Grazie al loro contributo, i partecipanti potranno acquisire strumenti concreti per riflettere su come favorire l’ascolto, l’accoglienza e la valorizzazione dell’altro nella propria vita professionale e personale.

“La giornata sarà un vero e proprio viaggio lungo dieci anni” spiega Fabiana Codiglioni, fondatrice e presidente dell’associazione. “Insieme a professionisti di vari ambiti, racconteremo ciò che è stato fatto all’interno del sistema simbolico dell’Elevazione Spirituale, basato su valori come l’amore, la gentilezza, la gratitudine e la speranza. Questi sono strumenti fondamentali per accogliere l’altro e accompagnarlo nel suo percorso di auto-realizzazione più profonda.”

Tra il pubblico saranno presenti anche rappresentanti di scuole, cooperative, enti socio-educativi e professionisti del settore, con cui l’associazione ha collaborato nel tempo. Parteciperanno inoltre famiglie, genitori, educatori, coach e cittadini interessati ai temi affrontati. RisorSiamo non sarà solo una celebrazione del passato, ma un momento di riflessione attiva e formativa, pensato per fornire idee e spunti per il futuro.

“La nostra associazione ha sempre lavorato per riconoscere e far emergere il potenziale nascosto in ogni individuo” spiega Sara Bodio, vice presidente e coach umanista dell’associazione. “Durante l’evento, parleremo anche dei nostri progetti socio-educativi, illustrando il metodo di orientamento vocazionale (MOV) che utilizziamo. Che si tratti di un adolescente in messa alla prova, di un bambino in un campus estivo, di un giovane che avvia una start-up o di un ente che cerca di migliorare il benessere delle proprie risorse umane, il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare il bello e il potenziale di chi incontriamo.”

L’evento “RisorSiamo” rappresenterà un momento speciale per celebrare dieci anni di impegno e per guardare al futuro con nuovi strumenti e prospettive, promuovendo una visione umanistica dell’educazione e delle relazioni interpersonali.