Grimaldelli e chiavi alterate nella borsa: la polizia locale di Corciano denuncia una ragazza

La Polizia Locale di Corciano ha denunciato una ragazza senza fissa dimora per possesso ingiustificato di strumenti utilizzati per forzare serrature. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18:30, quando una pattuglia impegnata in controlli sul territorio ha fermato una Ford Focus con a bordo due giovani donne, il cui comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti.

Durante il controllo, è emerso che entrambe le occupanti dell’auto avevano precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, principalmente furti, e risultavano destinatarie di un foglio di via obbligatorio. Non essendo in grado di giustificare la loro presenza a Corciano, le due sono state condotte al Comando della Polizia Locale per ulteriori verifiche.

Nel corso della perquisizione dell’auto, gli agenti hanno trovato un borsello contenente otto grimaldelli, strumenti comunemente usati per aprire serrature. Il materiale è stato immediatamente sequestrato, e la conducente del veicolo è stata denunciata all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.