Un numeroso pubblico omaggia la 51esima edizione di Mantignana in settembre

In concomitanza anche la Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri – Eventi e buona cucina in programma nella frazione di Corciano fino a domenica 8 settembre

(AVInews) – Corciano, 4 set. – Ha preso il via subito con un grande pienone di pubblico la 51esima edizione di Mantignana in settembre, la storica manifestazione organizzata dal locale circolo Arcs, che unisce buona cucina, intrattenimento, sport, socialità e sociale. Sin dalla prima sera, tanti paesani della frazione corcianese e buongustai provenienti da tutti i territori limitrofi hanno voluto assaporare le specialità proposte dalla concomitante Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri. Lo stand gastronomico sforna infatti ogni sera, fino alla conclusione della manifestazione domenica 8 settembre, piatti quali tagliolini al tartufo, zuppa di ceci, porcini e maltagliati, pollo all’arrabbiata con torta al testo ed erba e la caratteristica cilona, specialità ideata proprio a Mantignana e che consiste in carne di maiale impanata, fritta, ripassata in padella con salsa di pomodoro e servita con torta. Altri particolari piatti, come gli gnocchi al sugo d’oca, l’agnello allo scottadito e le penne con pomodorini freschi e guanciale croccante, vengono serviti invece solo in alcune serate.

Ma Mantignana in settembre non è solo buona cucina: ricco anche il cartellone di eventi collaterali, che spazia dalle classiche serate danzanti e musicali con orchestra e dj, ma anche appuntamenti quali l’esibizione, proprio nella serata inaugurale, della società Asd Pattinaggio artistico San Mariano. Ampio spazio è riservato quindi allo sport, in particolare con le Giornate del piccolo atleta (si replica sabato 7 settembre) organizzate dall’Us Mantignana Montemalbe, a cui possono partecipare i ragazzi per trascorrere un pomeriggio di sano divertimento e conoscere le varie discipline sportive. In quell’occasione, a intrattenere i numerosissimi bambini sarà anche lo spettacolo di animazione di Magic Andrea.

Concluderà la rassegna, domenica 8 settembre, il Moto incontro del Trasimeno, la mattina; il pranzo allo stand gastronomico della sagra; la simpatica biciclettata goliardica con bici pieghevole Zingarata in Graziella, il pomeriggio; cena e musica al pub, la sera.

Tutte le sere ci saranno, inoltre, giochi popolari e gara di briscola. La Croce Rossa italiana Comitato di Corciano organizza anche un mercatino di beneficenza durante l’intera manifestazione. Negli spazi del circolo Arcs Mantignana si possono anche ammirare le opere della pittrice Giuliana Capocchia.

Nicola Torrini