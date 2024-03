Vite di Donna: flash mob di ragazze e ragazzi delle medie per celebrare l’estro femminile

La seconda settimana di “Vite di Donna” ha preso il via con un flash mob organizzato dalla scuola secondaria di primo grado di Corciano che ha animato Piazza dei Caduti con tante iniziative dedicate e ispirate al mondo femminile: citazioni, musiche, testi, immagini e foto. Un tripudio di energie e arti diverse per esaltare l’estro generato dalle donne e per le donne.

I ragazzi hanno letto frasi e aforismi di alcune donne che hanno lasciato una traccia nella storia e hanno esposto ritratti di altrettante eroine in cui ognuno poteva inserire il proprio volto, a significare che tutte le donne – nessuna esclusa – può lasciare una traccia nella storia.

L’esecuzione di alcuni brani musicali ha chiuso la bella manifestazione che ha animato Piazza dei Caduti, alla presenza degli Assessori Francesco Mangano, Giordana Tomassini, Francesco Cocilovo e la consigliera Silvia Guasticchi. Tra gli sguardi curiosi dei passanti e di alcuni genitori i ragazzi hanno fatto rumore, capitanati dai docenti della Scuola Media di Corciano.