Luci e ombre dell’universo femminile, tutto pronto per “Vite di Donna” a Corciano

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Corciano inaugura un cartellone di eventi volti a sensibilizzare, conoscere, sostenere e raccontare l’universo femminile da svariati punti di vista. Una rassegna, in collaborazione con Associazioni ed Enti, che per tutto il mese di marzo tiene fisso l’obiettivo sulle donne, senza alcuna prospettiva precostituita. Letteratura, pittura, teatro e dibattiti saranno i palcoscenici dai quali le donne potranno fare sentire la propria voce e, nello stesso tempo, arene in cui mettere a fuoco questioni che, ancora oggi, limitano e precludono la libertà femminile.

Vite di donna è un format che si rivolge a tutti i cittadini, uomini, donne, ragazzi, perché solo la consapevolezza dei problemi può offrire la base per cambiare ciò che ancora è ingiusto, inaccettabile e insopportabile. In questo senso, sono previsti incontri, eventi, mostre, presentazioni, per discutere alcuni dei disvalori che intaccano il mondo femminile: la violenza di genere, le pari opportunità, la compressione della libertà.

Nello stesso tempo, Vite di donna è anche un microfono, un pulpito, uno spazio riservato alla voce femminile, espressa nelle forme d’arte allestite e condivise nelle strutture comunali del territorio corcianese: la Chiesa di San Francesco a Corciano e il Centro civico Sabrina Caselli a San Mariano. Accanto alla doverosa analisi delle questioni aperte, è dato spazio anche alle luci del mondo femminile: l’estro e il talento che ispirano opere d’arte, la straordinaria connessione con il creato, il peso della quotidianità e la leggerezza della fantasia, la rabbia e la soddisfazione, la quiete e la tempesta.

PROGRAMMA:

Giovedì 7 marzo

Anteprima La Scuola fa rumore! Quello che le donne… dicono: vite di donne che hanno cambiato il mondo, a cura delle classi I della Secondaria di I grado di Corciano – Istituto Bonfigli – Borgo di Corciano

Venerdì 8 marzo

Ore 10.00: La Scuola fa rumore! Mani-festa-azione… a cura dei ragazzi della Secondaria di I grado di San Mariano – Istituto Bonfigli – Piazza del Girasole

Ore 12.15: La Scuola fa rumore! Inaugurazione mostra “Vite di donna” realizzata dai ragazzi delle Secondarie di I grado di Mantignana – Istituto Bonfigli – Circolo di Mantignana (la mostra sarà esposta fino al 24 marzo)

Ore 17.00: Inaugurazione mostra collettiva “Il cammino delle donne” a cura di Patrizio Roila – Associazione ARCAES. Chiesa Museo di San Francesco.

Orari di apertura: 9-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 marzo, 16.00-19.30.

Ore 21.00: Fabrizio De Andrè, Marinella e le altre. Storie e musiche con Antonella Marietti e “Creusa de Ma”, a cura di Humus Sapiens, Teatro della Filarmonica di Corciano – Ingresso libero

Sabato 9 marzo

Ore 17.00

Inaugurazione mostra collettiva “Vite di donne” a cura dell’Associazione ARCAES e presentazione del libro “La signora della casa rossa” (Bertoni Editore) con la presenza dell’autrice Liù Bosisio. Centro Civico Sabrina Caselli – San Mariano

Orari di apertura della Mostra: 9-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 marzo, 16.00-19.30.

Ore 21.00: Spettacolo Teatrale “La cena delle cretine”, regia di Patrizio Roila. A cura dell’Associazione ARCAES, in collaborazione con l’Associazione Artinsieme e la compagnia teatrale I Girasolinsieme. Centro Civico Sabrina Caselli – San Mariano. Ingresso libero

Domenica 10 marzo

Ore 18.00: “Le donne che indossarono la libertà” con Liù Bosisio, musiche e testi di Mirco Bonucci e regia di Jean Luc Umberto Bertoni. Teatro canzone ispirato dal libro “Le volontarie della libertà”. Teatro della Filarmonica di Corciano – Ingresso Libero

Lunedì 11 marzo

Ore 09.50: La Scuola fa rumore! Flash mob a cura dei ragazzi delle Secondarie di I grado di Corciano – Istituto Bonfigli – Corciano, P.zza dei Caduti

Venerdì 15 marzo

Ore 10.00: La Scuola fa rumore! Mani-festa-azione… a cura dei ragazzi della Secondaria di I grado di San Mariano – Istituto Bonfigli – Piazza del Girasole

Ore 18.00: Donne in prima linea. Talk con la partecipazione dell’Assessore Regionale Paola Agabiti, della Consigliera Regionale Simona Meloni, dell’imprenditrice Carolina Cucinelli. Modera e coordina Annalisa Baldi. Centro Civico Sabrina Caselli – San Mariano

Sabato 16 marzo

Ore 18.00: Presentazione del libro “Il sangue delle Donne” di Alvaro Fiorucci. Partecipano l’autore Alvaro Fiorucci, l’Avv. Nicodemo Gentile, Francesca Brutti – CPO Avvocati Perugia, Federico De Salvo – Psicologo, Resp. Sportello Uomini Violenti Perugia. Centro Civico Sabrina Caselli – San Mariano.

Domenica 17 marzo

Ore 17.00: Spettacolo “Monologhi Teatrali”. A cura dell’Associazione ARCAES, in collaborazione con l’Associazione Artinsieme e FITA Federazione Italiana Teatro Amatoriale. Centro Civico Sabrina Caselli – San Mariano. Ingresso libero

Venerdì 22 marzo

Ore 17.00: Presentazione del libro “Cronache private” di Valentina Parasecolo (Marsilio Editore). Partecipa l’autrice. Sala dell’Antico Mulino, Via Ballarini – Corciano.

Ore 21.00: Spettacolo Teatrale “Madonna” di e con Caterina Fiocchetti, musiche di Andrea Rellini. Liberamente ispirato ai racconti della scrittrice contadina Rina Gatti. Centro Civico Sabrina Caselli – San Mariano. Ingresso libero

Domenica 24 marzo

Ore 09.00-17.00: Uovo d’artista: “donna”. Manifestazione artistica di pittura su uovo di ceramica. La IX edizione della manifestazione che anima i locali e le caratteristiche viuzze del centro storico di Corciano, curata dall’Associazione ARCAES, sarà ispirata al tema delle donne.

Ore 17.30: Premiazione del Miglior uovo Giuria Popolare.

Ore 18.30: Spettacolo Teatrale “Sorridi Donna” a cura dell’Associazione Voci Libere di Tuoro. Centro Civico Sabrina Caselli. Ingresso libero