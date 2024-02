Addio a don Sandro: lutto nella comunità di Solomeo per la morte dell’amato parroco

La comunità di Solomeo così come tutta la diocesi di Perugia-Città della Pieve è in lutto per la scomparsa di don Sandro Passerini, avvenuta questa mattina presso l’Hospice di Perugia. Don Sandro, già parroco di San Sisto e poi di Solomeo, ha ricoperto anche importanti incarichi nella diocesi di Perugia-Città della Pieve, tra cui quello di responsabile dell’ufficio matrimoni negli uffici amministrativi della diocesi stessa. La sua lunga attività di insegnante di religione, in particolare al liceo classico Mariotti, lo ha reso noto e stimato anche al di là dei confini ecclesiastici.

Il sindaco Lorenzo Pierotti ha espresso il cordoglio di tutta la comunità per la perdita di don Sandro Passerini, parroco di Solomeo dal 1997, ricordandolo con parole di stima e affetto: “Ciao Don Sandro, è stato un onore per me averti conosciuto e frequentato in questi anni e sono convinto che la comunità tutta, specialmente quella di Solomeo che ha avuto l’onore di viverti al massimo, non ti dimenticherà mai. L’ultimo ricordo che ho di un grande parroco e grande uomo sono i sacrifici fatti per essere protagonista della festa Giubilare del SS Crocifisso di Solomeo lo scorso Settembre. Sei sempre stato garbato, gentile e generoso. Ci mancherai tanto”.

Il funerale di don Sandro Passerini si terrà lunedì 19 febbraio, alle ore 14.45, nella chiesa parrocchiale di Solomeo, dove saranno presiedute dall’arcivescovo di Perugia mons. Ivan Maffeis. Successivamente, la salma di don Sandro verrà accompagnata al cimitero di Bagnaia, suo paese di origine, dove nacque il 9 marzo 1943.