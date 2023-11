Podismo: grande successo alla Straquasar, ecco tutti i risultati

Grande successo per la sesta edizione della Straquasar, la gara podistica con partenza ed arrivo al Quasar Village di Corciano che ha avuto oltre 800 partecipanti, di cui quasi 300 giunti non solo dall’Umbria, che hanno preso parte alla gara agonistica. Ad imporsi al traguardo è stato Nicola Pirilli della Tx Fitness, che ha staccato gli avversari nella parte finale degli 11 chilometri di un tragitto che, percorrendo la strada della Chiugiana, ha toccato poi Solomeo e San Mariano, chiudendo con il tempo di 38 minuti e un secondo, davanti a Simone Falomi della Dynamyk Fitness, giunto ad appena 17 secondi dal vincitore e all’ucraino Evgenii Glyva della Filippide Castiglione del Lago, a 27 secondi. Tra le donne il successo è andato a Giulia Giorgi dell’Arcs Cus Perugia con il tempo di 42 minuti e 35 secondi, che ha preceduto Cassandra Ulivieri della stessa Tx Fitness, staccata di un minuto e un secondo, e Federica Poesini della Tiferno Runners a tre minuti e 18 secondi.

Tra le società successo è andato all’Atletica Avis Perugia, davanti a Grifo Runners, Atletica Il Colle e poi Atletica Capanne e Atletica Avis Magione. Un momento suggestivo è stata la premiazione dei 15 ‘senatori’ della gara, ovvero coloro che hanno preso parte alle sei edizioni, con il premio intitolato ad Eros Bastianini, podista scomparso lo scorso 5 ottobre che aveva partecipato a tutte le edizioni. L’organizzazione è stata curata in tutti i dettagli dalle società L’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia insieme ad Archi’s, Quasar Village e Spazio Conad. con il supporto fondamentale della Polizia municipale, i cui uomini hanno garantito le necessarie norme di sicurezza per i partecipanti, oltre che della locale Protezione civile e dell’associazione L’Unanuova con i propri preziosi volontari. Grande soddisfazione è stata espressa alla fine da Anna Maria Falchetti, l’attivissima presidente dei L’Unatici.

“Un grazie va a tutti i partecipanti – ha sottolineato – ma soprattutto a tutti coloro che hanno contribuito a rendere la Straquasar una delle gare tra le più apprezzate, premiando gli sforzi organizzativi compiuti da tutte le componenti e dovendo ringraziare quindi il Quasar in primo luogo, ma anche gli sponsor e i tanti volontari che si sono prodigati per la buona riuscita, con gli stimoli per far crescere ancora questa competizione e per questo aspettiamo tutti alla prossima edizione del 2024”. Concetti ribaditi anche dal sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti e dall’assessore comunale Francesco Cocilovo, oltre che da Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village. Ottima riuscita per la camminata lungo lo stesso percorso della gara e per la passeggiata in collaborazione con Avanti Tutta, in ricordo di Leonardo Cenci. Presenti anche le scuole del territorio che non sono volute mancare all’evento e sono state premiate con gift card. Nel complesso si è trattato di una bella giornata di sport e di valorizzazione del territorio, che, non condizionata dal maltempo, ha permesso alla realtà corcianese di presentarsi in alcuni degli angoli più suggestivi, con la manifestazione che punta sempre di più a diventare una delle vetrine del territorio.