Croce Rossa Italiana, il Comitato di Corciano celebra il supporto della comunità

Il Comitato di Corciano della Croce Rossa Italiana opera da sempre attraverso i suoi sette principi fondamentali: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Ogni giorno, i volontari del Comitato si dedicano a servire la comunità locale, affrontando le sfide e alleviando le difficoltà dei più vulnerabili, sempre fedeli a questi principi.

Nel corso del 2022, il Comitato ha registrato un impegno straordinario, con 4.075 ore di servizio, 59.502 chilometri percorsi e ben 15.753 volontari coinvolti nei servizi. Questi numeri testimoniano l’ardente dedizione e la passione dei volontari nel servire la comunità.

Grazie al generoso sostegno dei donatori e di coloro che hanno sostenuto le campagne di raccolta fondi, il Comitato sarà presto in grado di acquisire nuovi mezzi che sostituiranno quelli ormai obsoleti. Questo rinnovamento garantirà che il Comitato possa essere ancora più efficiente e sempre pronto a fronteggiare le sfide della comunità.

Fissata a sabato 30 settembre nella sede del Croce Rossa Italiana Comitato di Corciano, situata in via Ada Negri 2, l’occasione per presentare alla cittadinanza i due nuovi mezzi, a testimoniare l’impegno e la generosità della comunità nei confronti del comitato.