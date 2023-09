Corciano, riprende l’attività del punto di ascolto sovraindebitamento

In collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia

Riprende a Corciano l’attività di ascolto e supporto ai soggetti che si trovino in situazioni di sovraindebitamento. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia mette infatti a disposizione, nel punto di ascolto attivato attraverso una convenzione sottoscritta con il Comune, la professionalità del proprio Organismo di composizione della crisi (figura prevista dalla legge 3/2012 e inserita nel Codice della crisi di impresa) per esporre le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge in favore di soggetti sovraindebitati, offrire una prima verifica dei presupposti per l’accesso alle procedure e illustrare il relativo funzionamento.

La collaborazione attivata tra il Comune e l’Ordine prevede la presenza periodica negli uffici comunali di un professionista abilitato, specializzato in tematiche di gestione della crisi, per fornire gratuitamente informazioni e assistenza, garantendo la riservatezza, ai cittadini che si trovino in situazione di difficoltà, al fine di consentire loro, ove ne ricorrano i presupposti, l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalle norme.

Riparte anche lo Sportello di prima informazione fiscale attraverso il quale, sempre con l’ausilio di iscritti all’Ordine, vengono fornite gratuitamente informazioni di orientamento e di primo indirizzo, sulle materie di pertinenza della professione di commercialista (fiscale, amministrativa, commerciale).

“In un periodo storico di prolungata crisi economica e sociale – sottolinea l’assessore comunale allo sviluppo economico Stefano Gabrielli – è fondamentale fornire supporto informativo e assistenza qualificata ai soggetti che si trovino in situazione di difficoltà. L’amministrazione comunale, da sempre sensibile a questi temi, mette in campo questa importante iniziativa che si realizza grazie alla preziosa collaborazione dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia”.

L’attività riparte giovedì 5 ottobre. Il calendario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prevede: l’apertura dello Sportello di prima informazione fiscale nei giorni 5 ottobre, 2 novembre e 7 dicembre; l’apertura del Punto d’ascolto sovra indebitamento nei giorni 19 ottobre; 16 novembre e 21 dicembre.

I professionisti ricevono solo su appuntamento, nella fascia oraria tra le 15 e le 17.30, negli uffici comunali di Ellera di Corciano, al 1° piano del centro commerciale La Galleria, Ufficio di cittadinanza.

Per appuntamenti e informazioni si possono contattare il Comune di Corciano al sito web www.comune.corciano.pg.it/sovraindebitamento, al numero di telefono 075.5188232 e all’email sviluppo@comune.corciano.pg.it, e l’Ordine dei commercialisti ai siti web http://www.odcecperugia.it/occ e http://www.odcecperugia.it/convenzioni/sportello-del-cittadino e al numero di telefono 075.5058381.