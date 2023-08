Soccorsa una 77enne in difficoltà a Corciano: collaborazione tra forze dell’ordine e servizi di emergenza

Un recente episodio ha messo in luce l’importante coordinamento tra le forze dell’ordine e i servizi di emergenza nel garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. Qualche giorno fa, un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia di Stato ha permesso di soccorrere una donna anziana in difficoltà nella sua abitazione a Corciano.

L’allarme è stato lanciato grazie alla prontezza dei vicini e dei familiari della 77enne. Essendo rimasta irraggiungibile sia al telefono che al citofono, hanno temuto che le fosse accaduto qualcosa di grave. La preoccupazione ha spinto alla richiesta di soccorso attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono stati i primi a rispondere alla chiamata, dirigendosi verso l’abitazione segnalata. In collaborazione con il personale del 118 e con gli operatori dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno accesso all’abitazione, trovando la donna anziana in una situazione di difficoltà. La cittadina italiana, nata nel 1945, era sdraiata a terra e in evidente stato di sofferenza.

Dopo essere stata soccorsa dagli operatori, la donna ha spiegato l’accaduto. Aveva avuto una caduta accidentale e, una volta a terra, non era stata in grado di rialzarsi. La sua situazione si era ulteriormente complicata poiché non riusciva a chiamare i soccorsi né a rispondere alle chiamate telefoniche.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fornito alla donna le cure immediate di cui aveva bisogno, tranquillizzandola nel frattempo. Una volta stabilizzata la situazione, la 77enne è stata affidata alle cure dei familiari. Questi ultimi hanno espresso gratitudine nei confronti di tutti coloro che sono intervenuti, apprezzando sia la professionalità che la sensibilità dimostrata.