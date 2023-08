Ragazzo denunciato per spaccio di droga: operazione della Polizia Locale di Corciano

Un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope si è conclusa con la denuncia di un giovane italiano classe 2004 da parte del Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Corciano. L’azione, condotta ieri, ha messo in evidenza il costante impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio.

Durante l’attività di servizio, gli agenti del Nucleo Polizia Giudiziaria hanno fermato un giovane ragazzo che, alla vista delle autorità, ha manifestato segnali di nervosismo evidenti. Questo atteggiamento ha suscitato sospetti, spingendo il personale della Polizia Locale a effettuare un controllo dettagliato sia sulla persona che sulla vettura in suo possesso.

L’ispezione ha rivelato il rinvenimento di un bilancino di precisione e una quantità di sostanza stupefacente, identificata come hashish, con un peso netto di 22 grammi. Il bilancino, il telefono e la droga sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Negli ultimi tempi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di microcriminalità e degrado che influenzano luoghi pubblici come parchi, giardini e centri commerciali. Questi spazi spesso attirano gruppi di persone provenienti dalle fasce più vulnerabili della società, inclusi anziani e bambini. L’impegno della Polizia Locale di Corciano mira a garantire la sicurezza e la tranquillità di questi luoghi, garantendo un ambiente sicuro per tutti i cittadini.