Sequestrata una serra artigianale di marijuana a Corciano: l’intervento della Polizia di Stato

- pubblicità -

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti prontamente in risposta a una chiamata di emergenza che segnalava la presenza di una piccola serra artigianale utilizzata per la coltivazione di piante di marijuana. L’edificio interessato si trova nella località di Corciano, dove si è svolta questa inaspettata scoperta.

L’intervento è avvenuto dopo che gli operatori sono giunti sul posto e hanno fatto contatto con il richiedente, un tecnico antennista che era stato incaricato di eseguire una revisione dell’impianto video dall’amministratore del condominio. Mentre si trovava nel sottotetto dell’edificio, il tecnico ha notato uno scatolone dalle pareti interne rivestite di carta stagnola. All’interno del contenitore erano presenti due piantine di marijuana.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente raccolto tutti gli elementi e le informazioni utili per le indagini in corso e hanno provveduto al sequestro delle due piante di marijuana. Dopo un’attenta analisi svolta dal Gabinetto di Polizia Scientifica, l’intero materiale stupefacente è stato posto a disposizione delle autorità giudiziarie competenti.

L’episodio mette in luce l’importante lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti sul territorio. Grazie alla prontezza di intervento degli agenti, è stato possibile individuare e sequestrare questa piccola serra artigianale, contribuendo così a garantire la sicurezza della comunità locale.

- pubblicità -

Le indagini sono ancora in corso per determinare eventuali responsabilità e scoprire l’origine della serra artigianale. La Polizia di Stato continuerà a vigilare attentamente sul territorio, adoperandosi per contrastare ogni forma di illegalità e tutelare il benessere dei cittadini.