Incendio a Ellera di Corciano, fumo denso da un capannone

Un incendio è divampato poco prima delle 20.00 a Ellera di Corciano. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco le fiamme sono divampate dal capannone di Gradassi non distante dal centro commerciale Quasar Village.

Un’alta colonna di fumo si è sollevata ed è visibile da diverse zone del corcianese. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con cinque squadre e un’autobotte. Al lavoro anche le forze dell’ordine.

Le operazioni sono tuttora in corso.

“È in corso un grande incendio in una attività di Ellera di Corciano – si legge nella pagina Facebook del sindaco Lorenzo Pierotti – In attesa di sapere se dovrò emettere ordinanze per la salute pubblica chiedo a tutti i cittadini soprattutto di Ellera, Chiugiana e San Mariano di tenere le finestre chiuse. Siamo sul posto insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine a monitorare la situazione”.