“Il corpo e il sintomo”, in allestimento la mostra tra le mura del Castello di Mantignana

“Il corpo e il sintomo” è il titolo della mostra che vede protagoniste le opere degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Perugia e di Roma nel castello di Mantignana di Corciano, da domenica 21, giorno dell’inaugurazione (alle ore 18) fino al 28 maggio. Realizzata dall’associazione di promozione sociale Castellinaria, con il patrocinio del Comune di Corciano e dell’associazione MI Fido Di TE onlus, è curata dai professori Paolo Nardon (Accademia di Belle Arti di Perugia) e Manuela Traini (Accademia di Belle Arti di Roma e Perugia).

Quando il corpo dialoga con l’arte. La scelta dello spazio espositivo non è caduta a caso: il Castello di Mantignana, un borgo che presenta tracce della dominazione romana, è un “luogo del silenzio”, che ben si presta ad accogliere opere d’arte contemporanea, che proprio tra le sue mura antiche possono essere lette nel tempo lento della riflessione.

“Le opere dei giovani artisti delle due Accademie di Belle Arti, che hanno riflettuto sul complesso rapporto che si ha con il proprio corpo, che con facilità si mostra sintomo di inquietudini, di manifestazioni di malesseri profondi, anche dell’anima – spiegano i due curatori, Paolo Nardon e Manuela Traini – sono un’occasione per scoprire quanto l’arte costituisca un’occasione di riflessione e dialogo su temi drammatici troppo spesso taciuti o addirittura rimossi. Una riflessione che ha portato a confrontarsi con un corpo che non è propriamente quello perfetto, costretto in una bellezza ideale, romantica o pubblicitaria, quanto piuttosto quello che essendo specchio di malesseri profondi, è negato o addirittura rimosso. Nelle opere in mostra – concludono i curatori – la figura viene rimessa in discussione e mostrata e tradotta in opere che comunicano spesso levità, il profondo disagio del contemporaneo, evidenziando l’importanza di ciascuna esistenza, magnifica nella sua irripetibilità”.

Gli artisti in mostra. Tanzina Akter, Ludovica Carlini, Cecilia Damiani, Simona De Bastiani, Jennifer Di Giulio, Agnese Furetti Satta, Christian Garau, Viola Lotta, Martina Mazza, Daniele Nasta Antonella Osservanti, Emma Pannaccio, Livia Penge, Ilaria Pennoni, Riccardo Pieraccioni, Ana Maria Popa, Beatrice Sanchioli, Artista Anonima.

La mostra sarà visitabile dal 21 al 28 maggio, dalle 18 alle 20.