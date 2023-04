Podismo: i L’Unatici Ellera Corciano prima società al Trail Cetona

- pubblicità -

Festosa partecipazione della squadra dei L’Unatici Ellera Corciano in terra toscana al “Cetona Trail”, una delle gare di grande fascino nelle campagne senesi sulla distanza di 15.500 chilometri, con partenza ed arrivo nella piazza centrale di Cetona. In un clima di grande entusiasmo e con tanti sorrisi, la squadra corcianese ha chiuso al primo posto tra le società partecipanti. Ad organizzare la gara è stata l’Asd Polisportiva Chianciano e la più veloce è stata Maria Cristina Draoli, che ha concluso la gara femminile al quinto posto assoluto. Ottimi piazzamenti anche per Anna Maria Falchetti, presidente della stessa società, che ha concluso al secondo posto nella categoria delle veterane, precedendo la compagna di squadra Laura Gargaglia, giunta terza di categoria.

Alla gara hanno preso parte anche Antonello Menconi e il vicepresidente della società, Filippo Poponesi. La squadra dei L’Unatici Ellera Corciano, sostenuta dallo sponsor “Calzature Cenci”, sta portando avanti anche l’aspetto sociale legato alle donazioni di sangue grazie all’abbinamento con la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), ritenendo che “il podismo possa essere una delle discipline sportive attraverso cui poter diffondere l’abitudine a donare, sia per uno spirito di volontariato ed anche salutare”. La società ha nella socializzazione e nel divertimento i suoi aspetti fondamentali, andando ovviamente anche oltre la realtà di Ellera. Tra gli obiettivi societari (per informarsi sulle adesioni infoline 3289811968) rimane fermo tuttavia quello di sviluppare e consolidare l’attività podistica nel territorio, dando la possibilità agli appassionati della zona di poter gareggiare difendendo i colori del proprio territorio, che può rappresentare un motivo in più per avere lo stimolo giusto a cimentarsi nel podismo.