Comunali, ecco liste e candidati che supportano Lorenzo Pierotti a sindaco di Corciano

È iniziato il tour elettorale del candidato sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti. Le tappe sono consultabili nel sito https://www.lorenzopierottisindaco.it/ così come il programma elettorale. Intanto nei giorni scorsi, durante uno dei tanti incontri elettorali svolti nel territorio, Pierotti ha ufficializzato le liste che lo supportano e tutti i candidati al consiglio comunale. Le riportiamo qui di seguito così come comunicate dal comitato elettorale che ha sede in via Gramsci ad Ellera.

Pierotti Sindaco

Stella Biancardi, Francesco Cocilovo, Alessio Corgna, Stefano Faina, Fabiola Falchi, Federico Fornari, Alessandro Frascati Lorenzo Giommetti, Silvia Guasticchi, Gloria Malà, Federica Morlupi, Massimiliano Raichini, Sara Severi, Giordana Tommasi, Valentina Vento, Marco Volpi.

Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Verde Corciano

Daniela Bastia, Emanuela Boccio, Lorenzo Castellani, Lorenzo Giangreco, Marika Micoli, Simone Picotti, Michele Ramadori, David Regni, Marta Rondi, Carlo Zappacenere, Valentina Zappacenere.

Azione, Italia Viva, Psi, CiviciX

Andrea Bacelli, Franco Baldelli, Andrea Braconi, Massimo Brugiati, Carlotta Caponi, Orietta Citti, Massimo Curini, Federica Damasi, Fabio Favilli, Arianna Fiandrini, Cianzia Formello, Fabio Gabbarelli, Fabio Galli, Fiorenza Giannini, Alessia Raspa, Rosella Vasta.

Partito Democratico

Stefano Gabrielli, Arcioni Sabrina, Bulletti Fabio, Fagioli Mirco, Locchi Maria Angela, Mangano Francesco, Masiello Nicola, Mattaioli Angela, Mattaioli Danilo, Motti Sara, Munzi Veronica, Passamonti Lorenzo Spurio, Rotoni Rebecca, Scardazza Chiara, Trastulli Giorgia e Vitalesta Pietraccini Fabrizio.

Uniti per Corciano Pierotti Sindaco: Demos, Civica Corciano, Corciano Futura

Mario Ambrosi, Angelo Barreca, Raffaele Brilli, Antonio Cappelli, Smonetta Checcobelli, Erika Di Bitonto, Silvano Fringuelli, Livio Giannini, Valentina Giugliarelli, Diana Eliana Leone, Tiziana Quintarelli, Gabriella Ricotta, Stefano Tarpani, Sebastiano Vagnetti, Daniele Zetti, Rita Farfanelli.