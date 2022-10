Sport estremi: l’ultracoppia Piastra-Sfondalmondo macina chilometri nel Sahara

Ancora una straordinaria impresa per Lorena Piastra e Massimiliano Sfondalmondo. Coppia nella vita, unita nella passione per la corsa e la fatica che hanno trasformato i portacolori della Tx Fitness di Corciano in atleti d’acciaio. Di prove estreme ne hanno superate a decine in carriera e l’ultima è stato un doppio successone alla ventesima edizione della 100km del Sahara, Ultramaratona che si svolta dall’8 al 14 ottobre in Tunisia, nel suggestivo scenario delle dune tra Douz e Ksar Ghilane.

Una prova a tappe, massacrante e affascinante, per tre specialità: Runners 100 chilometri, Nordic Walking Sportivo (80 chilometri) e Walkers (50 chilometri). Lorena e Massimiliano hanno primeggiato fra i runners mettendo tutti in fila. 25km al giorno, dal lunedì al giovedì, tra le dune e del deserto, in completa autosufficienza, fisica e mentale. 100 km di energia e fatica, ore e ore di corsa intervallate da brevi nottate di riposo nelle tende delle piccole oasi che hanno composto la grande famiglia di appassionati della specialità. Hanno dominato sia in campo maschile che femminile nel deserto tunisino con partenza da Douz ed arrivo nell’oasi di Ksar Ghilane. Sfondalmondo ha conquistato la vittoria con un tempo finale di 8 ore 48 minuti e 46 secondi mentre Lorena ha vinto in 9 ore 49 minuti e 43 secondi, entrambi aggiudicandosi tutte e 4 le tappe.

Ma non è finita qui, perché poi domenica 16 hanno preso il via nella ultramaratona 100km No Stop che da Ksar Ghilane li ha riportati a Douz.

Con altri 60 km alle spalle, a causa di problemi intestinali, Massimiliano è stato costretto al ritiro mentre Lorena, tra l’altro aveva già trionfato nella 100km del Sahara nel 2019nonostante problemi simili, ha tenuto duro ed ha portato a termine la competizione in 14 ore finendo seconda assoluta, piazzamento che le ha consentito di conquistare il Grande Slam della manifestazione, il trofeo che abbinava le due fatiche.

Meritatissima la gioia e la soddisfazione alla fine per la coppia di ultramaratoneti tra le più apprezzate di sempre, per la grandezza nello sport e la contagiosa umanità nella vita.

Massimiliano e Lorena rientrano a Perugia con il titolo di Re e Regina del Sahara.

Domenico Cantarini