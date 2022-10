C’è una grossa dose di Corciano nella nuova grafica promozionale dell’Umbria, presentata in anteprima nei giorni scorsi a Perugia e che già da oggi campeggia nello stand dedicato alla nostra regione allestito alla Ttg Travel Experience di Rimini. Creatore del logo infatti è l’umbro Raffaele Balducci, direttore creativo dell’Agenzia Armando Testa cui è andato l’incarico di curare l’immagine dell’Umbria Cuore verde d’Italia. Balducci, intervistato da Giampiero Tasso di Perugia Today, racconta di essere stato ispirato sia per la campagna “Io amo il mare dell’Umbria” sia per il nuovo brand dai paesaggi corcianesi, collinari e verdi.

“Conosco bene il territorio – racconta Balducci – ho pensato moltissimo a Mantignana per la campagna ‘Io amo il mare dell’Umbria’ perché andavo da mia nonna a Mantignana d’estate. Dicevo: ‘Nonna è un posto meraviglioso, gli manca solo il mare’. Per lo studio del logo e del tratto – prosegue il creativo – mi sono ispirato prima di tutto al paesaggio e alle colline che dalla terrazza di Mantignana si vedono: si scorge Corciano e si vedono quelle meravigliose colline. Il verde dei boschi e degli olivi ci ha guidato nella scelta del colore”.

Quanto al claim “cuore verde d’Italia” Balducci ha spiegato che non è stata buttata via una definizione nata tanti anni fa ma che è ormai acquisita a livello globale.