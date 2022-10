Record di presenze a Corciano Castello di vino: ecco le cantine premiate

foto: Chiara Bottega

Miglior rosso alla cantina Madrevite con l’etichetta C’osa, Miglior bianco alla Cantina Morami con l’etichetta Pratolungo, Miglior rosato alla Cantina Madrevite con l’etichetta La bisbetica Miglior bollicina alla Cantina Madrevite con l’etichetta Futura: questi i premi Corciano Castello di vino assegnati nella giornata conclusiva della manifestazione, domenica 9 ottobre, dalla giuria tecnica composta da Jacopo Cossater di Intravino (Presidente di giuria), Francesca Granelli (enologo e sommelier Wset), Massimo Caponi (sommelier professionista e responsabile enoteca Giò di Perugia). Il premio Miglior cantina partecipante assegnato dalla giuria popolare è invece per la Cantina Carlo e Marco Carini.

La premiazione ha chiuso il sipario sulla tre giorni dedicata all’enologia e alle tradizioni gastronomiche del territorio del Trasimeno promossa dall’associazione Corciano castello di vino in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Trasimeno e la Strada del vino Colli del Trasimeno.

Una decima edizione che ha visto Corciano letteralmente gremito di persone, non solo wine lovers ma anche turisti curiosi di godere delle eccellenze del territorio, che hanno approfittato per visitare il suggestivo borgo arroccato sul colle, dal 7 al 9 ottobre.

«Quest’anno abbiamo avuto una risposta di pubblico che è andata oltre le nostre aspettative – commenta Bruno Nucci, presidente associazione Corciano castello di vino – Negli ultimi due anni abbiamo lavorato ad una programmazione che ci permettesse di dare il miglior rilievo possibile all’importante traguardo dei dieci anni e il nostro impegno è stato premiato. Scopo principale della manifestazione è finanziare il recupero e il restauro delle opere architettoniche appartenenti al nostro Castello, impagabile dunque per noi vedere Corciano pieno di persone di tutte le età che, oltretutto, con noi hanno condiviso non solo degustazioni di prodotti d’eccellenza del territorio, ma l’entusiasmo di tornare finalmente a vivere insieme lo spirito di comunità e una rinnovata e vivace socialità. Una grande soddisfazione che ci dà la carica per iniziare subito a lavorare alla prossima edizione. Ringrazio particolarmente il Consiglio dell’Associazione per il grande e peculiare lavoro svolto, il ringraziamento più grande va sempre ai corcianesi che per questo evento si fanno letteralmente in quattro”.

Tredici le cantine di questo 2022: Casali del Toppello, Il Poggio, Pucciarella, Cantina Nofrini, azienda Carlo e Marco Carini, Berioli, Poggio Santa Maria, Madrevite, Pomario, Agricola Casaioli, Coldibetto, Duca della Corgna, Morami. Presenti anche tre cantine ospiti, Le Cimate di Montefalco, Villa Bucher di San Venanzo e Wine Nut, un’originale cantina “itinerante” di Vicenza che quest’anno ha scelto il territorio del Trasimeno per vinificare i propri prodotti.

I numeri: 11 gli stand lungo le vie e 150 i volontari corcianesi che hanno lavorato senza sosta alla realizzazione della kermesse, 2300 i calici venduti, oltre 7000 degustazioni, 600 presenze in Taverna e quasi 1000 i litri di vino consumati per circa 2800 bottiglie.

Molti anche gli eventi collaterali che si sono alternati nel centro storico tra arte, musica, fotografia, degustazioni guidate, degustazioni tecniche, borse di studio e giochi per bambini. Tra gli altri, la mostra “No War Yes Wine” che ha visto l’esposizione delle opere degli alunni della Bonfigli di Corciano che, per l’occasione, hanno lavorato sul connubio “vino e pace”, stesso tema scelto per il contest fotografico di quest’anno. Due gli incontri di rilievo che hanno spaziato dal “futuro sostenibile”, con il convegno “Vitigni resistenti”. Dal via libera dell’EU alla vinificazione”, e lo sport con il “salotto di vino” che ha visto protagonista il presidente della Sir Safety Perugia Gino Sirci. Spazio alla musica che ha accompagnato le tre serate con dj set, musica live e show dancer, e ai bambini con giochi, baby dance e animazione.