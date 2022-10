Corciano Castello di Vino: il programma della seconda giornata

Seconda giornata oggi 8 ottobre per Corciano Castello di vino, manifestazione dedicata all’enologia e alle tradizioni gastronomiche del territorio, promossa dall’associazione Corciano castello di vino in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Trasimeno e la Strada del vino Colli del Trasimeno, che si protrarrà a Corciano fino a domenica 9 ottobre.

La giornata inizierà alle 10.00 al Teatro Comunale con il Premio Wine Art 2022 “No War Yes Wine”, incontro con gli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli di Corciano.

Alle 17.00 alla sala del Consiglio di palazzo Comunale convegno Dal via libera della UE alla vinificazione “La sfida per una viticoltura sostenibile anche in Umbria”. Dopo i saluti del sindaco Cristian Betti, Bruno Nucci (presidente associazione Corciano Castello di vino) presenterà le cantine partecipanti. Interverranno Roberto Morroni (assessore alle politiche agricole della Regione Umbria), Emanuele Bizzi (presidente Consorzio Tutela Vini Trasimeno), Alberto Palliotti (Università degli studi di Perugia), Paolo Storchi (ricercatore Crea), David Bambini (area manager Vivai Rauscedo), Giuseppe Antonelli (Regione Umbria). Modera Diego Contini (agronomo).

Alle 18.00 apertura degli stand gastronomici e delle cantine.

Sempre alle 18.00 alla sala del Consiglio di palazzo Comunale apertura mostra Wine Art “No War Yes Wine”, a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli di Corciano.

Alle 19.00 al Teatro Comunale Salotto di vino “Un brindisi allo sport”, incontro con Gino Sirci, presidente Sir Safety Susa Perugia. Interverranno Bruno Nucci (presidente associazione Corciano Castello di vino), Cristian Betti (Sindaco di Corciano), Roberto Morroni (assessore alle politiche agricole della Regione Umbria), Ferruccio Nucci (direttore commerciale Susa Spa). Modera la giornalista Elena Ballarani

Alle 20.00 apertura Taverna del Duca.

Alle 21.00 in piazza Coragino concerto di vino con Diana Party Band.

Sempre alle 21.00 in piazza Doni concerto di vino Crossing Over.

Alle 21.30 alla sala del Consiglio di palazzo Comunale Angolo del Sommelier, pillole sulla degustazione e sulla tecnica di servizio a cura di Ais Umbria. Evento gratuito su prenotazione.

Alle 23.00 in piazza Coragino “Contr@vento” dance & discomusic ’70, ’80, ’90, 2000 a cura dell’associazione Corciano Castello di vino con Dj Sesè, live percussion Federico Wilkinz, live show dancer Le ragazze di Eco&Chic.

Orari apertura

Cantine: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 00.00 (termine vendita ticket alle 22.30), domenica dalle 16.00 alle 20.00 (termine vendita ticket alle 18.30)

Corner degustazioni: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 01.00 (termine vendita ticket alle 00.00), domenica dalle 16.00 alle 21.00 (termina vendita ticket alle 20.30)

Sito ufficiale: www.corcianocastellodivino.it