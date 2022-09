Parte da Solomeo il tour delle Dallara Stradale che romberanno nei borghi umbri

In occasione dell’inizio della terza edizione della manifestazione “Il Viaggio – Guida la tua passione italiana”, che vedrà coinvolte 15 auto “Dallara Stradale” in un evento itinerante che percorrerà le strade dell’Umbria, la Polizia di Stato, ha predisposto un servizio di scorta e di viabilità al fine di garantire la sicurezza della manifestazione.

La manifestazione partirà da Solomeo e – riferisce la Questura – attraverserà un percorso turistico con delle tappe nei borghi umbri per scoprirne la storia, la cultura e le meraviglie paesaggistiche. Il corteo si concluderà ad Assisi il 25 settembre. Per garantire la sicurezza, dei piloti, degli utenti della strada e degli appassionati che accorreranno da tutta Italia per ammirare le auto sportive, è stato previsto, d’intesa con la Questura di Perugia, un servizio di scorta e di vigilanza assicurato dagli agenti della Sezione della polizia stradale di Perugia.