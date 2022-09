Principio di incendio nello stabilimento Cucinelli a Solomeo, nessun problema per le persone

Un principio di incendio si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì nello stabilimento Cucinelli di Solomeo, su una passerella per cavi elettrici, nel reparto

“contabilità e direzione”. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono intervenute due squadre della centrale Perugia e una proveniente da Cavour. L’incendio è stato spento in poco tempo, ma il fumo si è propagato in fretta in tutto il reparto e i dipendenti hanno abbandonato immediatamente lo stabile.

I vigili sono impegnati nelle verifiche della parte dell’impianto che è stata coinvolta e stanno liberando i locali dal fumo.