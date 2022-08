Al Corciano Festival lunedì in scena Ramberto Ciammarughi tra note e visual

Una grande affluenza di pubblico ha caratterizzato la prima giornata del Corciano Festival – organizzato e promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea e della Fondazione Perugia – che sabato 6 agosto ha aperto la 58esima edizione con l’inaugurazione delle mostre che coinvolgono tutto il centro storico, il teatro dialettale di Leandro Corbucci, Fabiola Marchesi e Gianfranco Zampetti dell’Accademia del Donca in un omaggio ad Artemio Giovagnoni, con aneddoti di Sandro Allegrini, e, infine, il concerto della Corciano Orchestra Lab diretta dal maestro Andrea Celardi esibirsi con il noto musicista Andrea Giuffredi.

Si prosegue oggi (7 agosto) alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria con “Atelier poetico-espressivo” (Progetto 4Art – Fondazione Perugia). Dalle 17 alle 20 in via delle Mandorle laboratorio “Le mani in creta”, in ricordo dell’artista, professore e commediografo Artemio Giovagnoni, con Paolo Ballerani, Giulia Masciale e Eros Furiani (prenotazioni 333 3886867 – progetto 4Art – Fondazione Perugia). Alle 17.30 al teatro della Filarmonica Diba presenta “Diba Forum – Masterclass Direzione” con José Rafael Pascual Vilaplana. Alle 18 in piazza Doni presentazione dei candidati al Premio FulgineaMente per la sezione narrativa: Sabina Antonelli, Oscar Bigarini, Alessandra d’Egidio, Carmelo Musumeci, Lolita Rinforzi. Modera Ivana Donati. A seguire presentazione del progetto “Residenze letterarie” con Marco Pareti, Laura Moreni, Guido Cilio, Marika Campeti, Alessandra D’Egidio (Progetto 4Art – Fondazione Perugia). Alle 20 apertura della Taverna del Duca (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 – 335 6458985). Alle 21 in piazza Doni presentazione del libro “Cronaca di un amore in tempo di guerra. Il carteggio tra Marcello, ufficiale di fanteria, e la studentessa Iolanda durante la Seconda guerra mondiale” (Morlacchi editore) di Luciano Taborchi che dialogherà con Mario Squadroni. Infine, alle 21.30 in piazza Coragino nell’ambito del “Festival dei Borghi più belli dell’Umbria”, Marino Bartoletti presenterà il suo ultimo libro “Il ritorno degli Dei”, dialogando con Paola Costantini.

Il programma di lunedì 8 agosto

Alle 10 al teatro della Filarmonica Diba presenta la tavola rotonda “Diba Forum 2022”

alle 18.30 in piazza Doni presentazione del libro “Adriana Croci, l’attualità del suo pensiero” (Morlacchi editore, 2020), realizzato a cura del gruppo di lavoro per Adriana Croci. Ingresso libero

Il libro – Esperta supervisore di un progetto di scolarizzazione in tre stati del Brasile di “meninos de rua” affidato al CIDIS dall’U.E. e gestito da educatori locali. È la prima donna Consigliere Comunale nel Comune di Corciano. Membro esperto psicopedagogico in corsi-concorsi per la formazione di educatori prima infanzia (Asili Nido) nei comuni di: San Giustino, Città di Castello, Marsciano, Foligno. Coordinatrice pedagogica, dall’anno 2000, nei comuni di Deruta e Perugia. L’Università di Perugia, dall’anno 2002, si avvale della sua azione di ricerca, in primis nei laboratori di formazione per gli insegnanti specializzati per il sostegno nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Collabora alla ricerca, a livello nazionale, condotta dal Gruppo “Analisi delle Pratiche Educative” (Apred), circa il ruolo e la funzione del supervisore di tirocinio rispetto al percorso degli studenti, futuri docenti, nel ruolo di “amica critica” animata da puro interesse per la formazione di nuovi insegnanti. A cinquant’anni dall’incontro con Capitini, Adriana Croci ha continuato a portare avanti il suo messaggio educativo di scommessa verso un futuro costruito da generazioni nuove.

alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 – 335 6458985)

alle 21.30 in piazza Coragino “In forma di canto” concerto sui generis dove le composizioni originali del musicista compositore Ramberto Ciammarughi dialogano con gli elementi del disegno sonoro e delle arti visive. Uno scrigno di musica e immagini atto a connettere schegge di immaginario di tre decenni. Una trasfigurazione che trascina lo spettatore ad ascoltare e vedere smarrendosi nel flusso, vivendo (quasi in soggettiva) il percorso che portò Pier Paolo Pasolini a scegliere il cinema come linguaggio privilegiato per esprimersi. Con Ramberto Ciammarughi (pianoforte), Nicola Fumo Frattegiani (disegno sonoro), Giacomo Della Rocca (visual), una produzione originale del Piccolo Teatro degli Instabili, a cura di Samuele Chiovoloni e Francesco Bolo Rossini. Ingresso a pagamento (euro 10), prenotazioni: 075 5188255

Dall’8 al 15 agosto, con partenza da piazza dei Caduti, escape room temporanea Il tesoro del condottiero a cura di Roompicapo. Una leggenda narra di un inestimabile tesoro: un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Turni su prenotazione 16.30, 18.30, 21, 23. Informazioni e prenotazioni: 3295758765 – 3925245864 – roompicapo@gmail.com

Le mostre in scena al Corciano Festival

“Giovagnoni: 100 anni fra scultura e scrittura” tra la chiesa museo di San Francesco, le sale espositive del palazzo Comunale e le vie del centro storico. Esposizione a cura di Massimo Duranti e Alessandra Migliorati, con la collaborazione di Andrea Baffoni e Aurora Roscini Vitali (progetto 4art – Fondazione Perugia).

Orari di apertura della mostra: il 6 agosto e dall’8 al 12 agosto dalle 18 alle 23. Il 7 agosto e dal 13 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Dal 16 agosto all’11 settembre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, aperto gli altri giorni su richiesta all’Infopoint

Dal 6 al 15 agosto dalle 18 alle 23 saranno visitabili anche: Dal Mito alla Storia, mostra permanente al Museo della Memoria del maestro Giuseppe Magnini; Ciò che è surreale è reale di Marcello Biagiotti a palazzo Comunale e in corso Cardinale Rotelli; Vivendo sott’acqua e respirando sotto vetro, mostra di pittura e video installazioni di Claudia Mariani e Letizia Guastaviglie a palazzo Comunale; Botanica, mostra di opere scultoree realizzate da Giulietta Mastroianni con improvvise incursioni musicali di Tristano Gargano nel chiostro di palazzo Comunale