Sempre più americani alla scoperta del territorio grazie alla Pieve International School

Continuano le visite a Corciano dei turisti/studenti americani nell’ambito del programma stagionale della Pieve International School. Ad ammirare le bellezze locali in questi giorni è presente un gruppo di allievi della Greensboro Noth Carolina University, impegnati in corsi di danza e cinematografia.

Accompagnati dalla direttrice Rossella Vasta, gli ospiti americani ed i loro docenti hanno visitato il nodo di Corciano e sono stati accolti nel palazzo comunale dall’assessore Francesco Mangano, che li ha poi accompagnati per le vie del centro ed all’interno del Museo Antiquarium. L’esperienza proseguirà per l’intero mese di luglio e l’amministrazione comunale, ha sottolineato l’assessore “sta vagliando la possibilità di allestire uno spazio per offrire alla cittadinanza una performance artistica dei ballerini che da anni studiano danza contemporanea”